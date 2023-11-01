Аварии – их второе имя: названы худшие водители по знаку зодиака

Астрологи утверждают, что знаки зодиака определяют не только наш характер, но и предрасположенности. По словам специалистов по звездам, худшими водителями смело можно назвать Львов, Овнов и Близнецов. Они могут быть невнимательными, импульсивными и представлять серьезную опасность на дороге.

Лев. Вера в свои способности может его погубить

Люди, рожденные под знаком Льва, обладают сильным характером. Они обычно не боятся новых задач и всегда готовы действовать. Им нравится руководить людьми. Уроженцев знака считают экстравертами, что позволяет им легко заводить друзей, однако самоуверенность может опасной в дороге. Львы настолько верят в свои силы, что склонны к излишней браваде, а это приводит к авариям.

Овен. Он скорее купит билет, чем будет ехать медленно

Овны могут быть импульсивными, поэтому часто принимают необдуманные решения. Они любят руководить, редко меняют свое мнение и чрезвычайно упрямы. Их считают смелыми людьми, которые ничего не боятся и без колебаний идут на риск даже на дороге. Овны, как водители, зачастую предпочитают заплатить штраф, чем соблюдать правила. Им нравится быстрая езда, которую они выбирают в ущерб безопасности.

Близнецы. Аварии – их второе имя

Люди, рожденные под знаком Близнецов, общительны, энергичны и полны идей. Они не любят скуки и застоя. У них есть любопытство к миру и всему новому, что делает их рассеянными. Водители-Близнецы – это люди, которые не беспокоятся о правильной парковке и соблюдении правил. Они часто попадают в аварии и царапают авто при парковке.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.