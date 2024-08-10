Беды обойдут их стороной! Пять знаков зодиака могут не бояться ретроградного Меркурия в августе

Ретроградный Меркурий до 28 августа принесет много испытаний, но они полностью обойдут стороной пять знаков зодиака. По словам астрологов, избежать проблем могут Тельцы, Девы, Скорпионы, Козероги и Водолеи.

Телец

Практичные и терпеливые Тельцы всегда принимают взвешенные решения – и это станет залогом их успеха в августе. Уроженцы знака могут не бояться неприятных последствий ретроградного Меркурия. Они обычно стараются не поддаваться меланхолии и сохранять гармонию внутри себя даже в самых сложных ситуациях. У них есть все шансы не только пережить ретроградный Меркурий без проблем, но и улучшить свое финансовое положение.

Дева

Девам повезло вдвойне, а может быть, даже втройне, ведь их покровителем является Меркурий. Уроженцы знака будут чувствовать себя в безопасности даже в самые трудные дни. Благодаря аналитическому мышлению, им удастся быстро и четко находить решения проблем и контролировать свои эмоции. Это станет залогом успеха на работе.

Скорпион

Скорпионы, интуиции которых можно только позавидовать, умеют "читать" знаки судьбы и следовать зову своего сердца, что позволяет им сохранять гармонию с собой и не ввязываться в конфликты с окружающими. Ретроградный Меркурий не принесет им особых проблем. Умение быстро адаптироваться к изменениям поможет им справиться с происходящем и оставаться верными себе.

Козерог

Рациональные Козероги отличаются практичностью и трудолюбием. Уроженцы знака умеют твердо стоять на ногах и не боятся заявлять о своих амбициях окружающим. Иногда они кажутся слишком принципиальными и мелочными, но это позволяет им не бояться трудностей и брать на себя ответственность даже в самые тяжелые дни ретроградного Меркурия.

Водолей

Оригинальные Водолеи полагаются только на свои силы и умеют оценивать происходящее вокруг. Они быстро приспосабливаются к разным поворотам судьбы, не теряя уверенности в себе. Несмотря на то, что стресс все равно время от времени берет верх, Водолеи стараются не предпринимать поспешных действий и уж точно не позволят повседневным неприятностям свести их с ума.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.