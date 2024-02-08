Берегитесь! Четыре знака зодиака станут жертвами сплетен в феврале

Февраль окажется непростым месяцем для четырех уроженцев зодиакального круга, которые рискуют стать жертвами сплетен. По словам астрологов, угроза нависла над Тельцами, Раками, Весами и Стрельцами!

Телец

Телец столкнется с неблагоприятным мнением о себе. Некий человек завидует его успеху и начнет распускать о нем слухи. В них не будет ни грамма правды, но если их бросить на благодатную почву, то последствия неприятно удивят. Это будет настоящим испытанием, но уже в середине месяца Телец узнает, кто его настоящий друг.

Рак

Судьба подвергнет Рака величайшему испытанию. Близкий человек почувствует угрозу со стороны его растущего положения и постарается сделать все, чтобы сорвать его планы. Раку будет больно, ведь о нем начнут распространять слухи. Если попадут в чувствительную точку, это может привести к открытому конфликту и пробудить в Раке стремление к мести.

Весы

Весы получат удар прямо в сердце и в самый неожиданный момент. В феврале выяснится, что человек, которого они считали своим лучшим другом, не имеет добрых намерений. Более того, он долгое время клеветал за ее спиной. Для Весов это будет непростое время. Если уроженцы знака сделают правильные выводы и критически посмотрит на ситуацию, подобное больше никогда не повторится.

Стрелец

Стрелец попадет в беду, а кроме того, ему придется бороться со слухами о себе. Это будет неспокойное время, и может показаться, что выхода нет. Однако, к своему удивлению, он получит помощь от своего врага. Получается, что общий оппонент объединяет больше, чем предыдущие споры. Если Стрелец примет предложение, это станет началом прекрасной дружбы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.