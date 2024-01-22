Берегитесь! Мужчины этих четырех знаков зодиака играют на чувствах женщин

У каждого вечного холостяка есть свой "красный флаг". Тельцы крайне упрямы, а Овны вспыльчивы. Есть и мужчины, которые избегают отношений: они боятся обязательств и ответственности и предпочитают краткосрочные романы. По словам астрологов, играют на чувствах женщин мужчины Близнецы, Весы, Стрельцы и Водолеи.

Близнецы (21 мая – 22 июня)

Близнецы разговорчивы и требуют постоянной умственной стимуляции. Мужчины этого знака зодиака ввязываются в мимолетные интрижки и для разнообразия любят завести сразу несколько любовниц. Они меняют женщин в зависимости от настроения и быстро теряют интерес, когда их личная жизнь становится рутинной. Когда вы им наскучите, они без особых раздумий перейдут к новому объекту желания.

Весы (22 сентября – 23 октября)

Весами управляет Венера, богиня любви. Несмотря на то, что такой мужчина не хочет причинить вам вред, он не может перестать флиртовать со всеми, кто попадается ему на глаза. Мужчина-Весы – мастер хорошего первого впечатления. Ему нравится приобретать новых поклонниц, поэтому он всегда будет с вами мил. Он притворяется холостым и ждет "той самой", но на самом деле ходит на множество свиданий. Не обманывайтесь внешностью.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Знакомство со Стрельцом с самого начала увлекательное. Рядом с ним не будет скучно, этот свободолюбивый огненный знак любит оставаться непредсказуемым. Но он предпочитает, чтобы романтика была короткой и мимолетной. Его приводит в ужас мысль о том, чтобы жить вместе, жениться, заводить детей и принимать совместные решения. Стрелец быстро потеряет интерес, когда почувствует, что вы слишком увлекаетесь им.

Водолей (21 января – 22 февраля)

Водолей – знак зодиака, отстраненный от эмоций. Хотя он заботится о своих близких, ему трудно говорить о чувствах. Мужчина-Водолей не знает, что такое любовь, но у него длинный список потенциальных любовниц. Появляется и исчезает? К сожалению, такое поведение свидетельствует о его безразличии к вам. Не ждите следующего сообщения. Видимо вы не из той же сказки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.