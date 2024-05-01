Берегитесь! Назван самый двуличный знак зодиака

Близнецы – знак людей, родившихся с 21 мая по 20 июня, является самым двуличным в зодиакальном круге. По словам астрологов, уроженцы знака обычно открыты новому и любопытны к миру, но очень переменчивые в своем поведении и скрывают "темную сторону".

Люди, рожденные под этим знаком, легко завоевывают симпатию. Их острый ум, яркость и легкость в установлении контактов делают их отличными собеседниками на любые темы. Однако Близнецы обычно общаются только с теми, от кого могут извлечь выгоду, и легко забывают о своих обещаниях. Они точно не те, кто придет на помощь друзьям в трудную минуту.

Удержать внимание Близнецов в течение длительного времени может быть непросто, и это касается и любовных отношений. Им быстро становится скучно, и они ищут новых впечатлений. Это толкает Близнецов на измены, о которых они даже не будут сожалеть.

Независимость для Близнецов на вес золота, причем даже если они состоят в браке. Они не готовы жертвовать бурными вечеринками и склонны относиться к людям инструментально, легко заменяя старых друзей новыми. Близнецы могут быть жестокими, ведь редко задумываются о том, что чувствуют другие люди.

Для людей, рожденных под этим знаком, характерно двуличие. С одной стороны, они веселы, гостеприимны и легко устанавливают контакты. Однако со временем происходят радикальные изменения, раскрывающие их более замкнутый и холодный характер. Они могут внезапно прервать контакт, без любых объяснений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.