Благословлены небесами! Названы лучшие пары по знаку зодиака

Знак зодиака является ключом к совместимости с другими в любовных отношениях, утверждают астрологи. По их словам, лучшими союзами можно назвать 13 пар, которые благословлены небесами.

Овен и Водолей. Совместимость: 100%

Овну и Водолею никогда не будет скучно вместе, что делает их союз очень интересным и жизнеспособным на протяжении многих десятилетий после свадьбы. Это тот редкий случай, когда люди вполне гармонично могут создать совместный семейный бизнес и не испортить личные отношения.

Телец и Рак. Совместимость: 93%

Они чувствуют скрытые потребности и желания друг друга. Телец и Рак могут похвастаться тесной физической и эмоциональной связью. Эти знаки по-настоящему привязаны друг к другу.

Близнецы и Козерог. Совместимость: 97%

У этих знаков феноменальная духовная связь, благодаря которой они чувствуют своего партнера даже на расстоянии. На втором свидании им обоим кажется, что они знали друг друга всегда.

Рак и Рыбы. Совместимость: 90%

Эти знаки находятся на одной волне, оба хорошо понимают друг друга и гордятся своей способностью строить крепкие отношения. Им не приходится подстраиваться под прихоти партнера, ведь оба похожи. Они хорошо ладят, потому что объективно оценивают своего партнера, а также умеют поставить себя на место другого и пойти на компромисс.

Лев и Стрелец. Совместимость: 100%

Эти знаки любят жизнь, себя и приключения, и на этом основании они объединяются и составляют прекрасную и прочную пару. И Лев, и Стрелец снисходительны, им легко ладить из-за схожих вкусов и принципов.

Дева и Телец. Совместимость: 92%

Тихие и практичные, эти знаки быстро находят общий язык. Отношения между ними напоминают скорее медленный вальс, чем страстное танго, без которого оба вполне могут обойтись. Именно о такой любви говорится в сказках – "…и жили они долго и счастливо".

Весы и Близнецы. Совместимость: 93%

Отношения между этими знаками возвышенны, поэтичны и основаны на интеллектуальном общении. Они влюбляются не во внешность друг друга, а чувство юмора и харизму. Они верные друзья, которые делятся со своим партнером всеми своими секретами.

Скорпион и Рак. Совместимость: 91%

Иногда, когда два страстных человека образуют союз, их любовь горит ярко, но ненадолго. Однако если один из них Скорпион, а другой Рак, такой союз может быть идеальным. Им не обязательно развлекать друг друга, достаточно молчать и находиться рядом.

Стрелец и Овен. Совместимость: 92%

Эти искатели приключений прекрасно уживаются вместе, хотя также обладают упрямым, а иногда и вспыльчивым темпераментом. Эта пара может справиться с самыми трудными жизненными проблемами, если они рядом и поддерживают друг друга.

Козерог и Телец. Совместимость: 89%

Эти двое безмерно обожают друг друга и невероятно страстны. Между этими двумя знаками существует химия, которой нет ни у одной другой астрологической пары. Их также объединяют надежность, терпение, доверие, трудолюбие и целеустремленность.

Водолей и Близнецы. Совместимость: 95%

Этот союз способен удивлять. Оба не стремятся быть понятыми другими, ведь для них главное – взаимопонимание и ясность в отношениях с партнером. Именно они влюбляются с первого взгляда и могут пожениться уже через пару недель после знакомства. Оба не боятся делиться друг с другом своими невероятными идеями, потому что чувствуют надежное плечо партнера.

Рыбы и Скорпион. Совместимость: 100%

Эти знаки очень тонко и интуитивно чувствуют друг друга, благодаря чему почти никогда не спорят. Иногда кажется, что они читают мысли друг друга. Они также не боятся быть излишне романтичными и демонстрировать свои чувства друг к другу.

Весы и Лев. Совместимость: 95%

Весы, как представители воздушного знака, хорошо контактируют не только с другими воздушными стихиями, но и способны зажечь представителей огненной стихии. Особенно Львов, готовых стать второй половиной. Обычно это очень запоминающиеся, оригинальные пары, привлекающие внимание на вечеринках и способные составить отличный тандем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.