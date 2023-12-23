Большая удача или испытания? Китайский гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака

До Нового года 2024 осталось не так много времени – и астрологи утверждают, что уже можно смело строить планы, учитывая положение звезд. Не стоит забывать и о гороскопе, который подскажет, что принесет именно вам Деревянный Дракон.

Крыса

Год Дракона будет чрезвычайно благоприятен для Крысы. Это время личностного развития, самореализации и хороших перемен. У Крысы есть шанс получить повышение по службе или открыть собственное дело. В 2024 году она сможет рассчитывать на поддержку друзей и встретит много новых людей. Среди них может быть партнер на всю жизнь.

Бык

В новом году Бык сосредоточится на себе и узнает, что такое здоровый эгоизм. Удача будет на его стороне. Появятся новые возможности для развития, которыми он должен воспользоваться. Это будет напряженное время, но позже вы будете хорошо вознаграждены.

Тигр

Тигра ждет множество перемен. Год Дракона будет полон не только приятных сюрпризов, но и испытаний. Не исключено, что кто-то из близких захочет воспользоваться вашей добротой. Людям, рожденным под знаком Тигра, следует быть осторожными и не бояться отказываться от дружбы, которая им во вред.

Кролик

У кролика много планов на 2024 год. Однако ему не следует бросаться делать все сразу. Метод маленьких шагов – хороший путь для него. Он сможет спокойно планировать будущее и выбирать правильное направление.

Дракон

Дракон почувствует, что пришло его время. Он обретет силы действовать, почувствует мотивацию и решимость добиться своей цели. Творчество и энергия будут сопровождать его большую часть времени. Не бойтесь рисковать, ведь все указывает на то, что ваши мечты сбудутся.

Змея

Змея должна сосредоточиться на жизни здесь и сейчас. До сих пор она жила прошлым, пора это изменить. В год Дракона е ждет много приятных сюрпризов. Сосредоточьтесь на преимуществах, а не недостатках. Новые впечатления могут принести вам много хорошего.

Лошадь

В 2024 году Лошадь сосредоточится на отношениях с семьей и друзьями. Последние месяцы она была занята на работе и пренебрегала общением с близкими. Звезды советуют сосредоточиться на том, что сейчас важнее всего.

Овца/Коза

Коза будет чувствовать себя утомленной и скучающей. В последние месяцы рутина стала сказываться на ней. Год Дракона – хорошее время, чтобы что-то изменить. Может быть, новая работа или переезд?

Обезьяна

В последнее время Обезьяна много путешествовала, но год Дракона будет временем стабильности и серьезных планов. Возможно, что на горизонте появится тот, кто навсегда украдет сердце человека, рожденного под знаком Обезьяны.

Петух

В год Дракона у Петуха появится необыкновенная способность объединять людей и гасить конфликты. Многие люди будут просить у него совета и поддержки. У человека, рожденного под знаком Петуха, сложится впечатление, что ему предстоит выполнить важную миссию.

Собака

В 2024 году терпение Собаки может подвергнуться испытанию. Ей предстоит принять множество трудных решений. Не исключено, что она разорвет некоторые связи и узнает, кто настоящие друзья.

Свинья

Свинья слишком много посвящала себя другим, пренебрегая собственными делами. В год Дракона ей следует сохранять баланс. Хорошо, что друзья знают, что могут на вас рассчитывать. Однако не забывайте во всем этом о себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.