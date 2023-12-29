Большие деньги или любовь? Пяти знакам зодиака сказочно повезет в 2024 году

Многие из нас с надеждой смотрят на 2024 год. Произойдут ли большие перемены, удастся ли добиться успеха в профессиональной, финансовой сфере и любви? У астрологов уже есть ответ. По их словам, главными счастливчиками станут Близнецы, Овны, Рыбы, Скорпионы и Козероги.

Близнецы

2024 год – хорошее время для начала собственного дела. Звезды указывают, что не стоит ждать слишком долго. Именно благоприятное расположение небесных светил в январе сделает начинания успешными.

Овен

Звезды указывают на то, что одинокие Овны в январе наконец-то почувствуют бабочки в животе. Вероятно, это будет человек, с которым вы познакомились в конце декабря или встретитесь сразу в начале нового года.

Рыбы

Рыбам, любителям азартных игр, в январе наконец-то улыбнется удача. Выгодное расположение звезд и планет увеличит ваши шансы на победу.

Скорпион

Не пренебрегайте тренировками в январе! Ежедневная физическая активность не только поддержит ваш иммунитет и улучшит фигуру – есть большая вероятность, что именно там вы встретите свою вторую половину.

Козерог

В начале нового года начальник, наконец, согласится на давно согласованное повышение. Козерогов ждет карьерный взлет, рост доходов и новые заманчивые перспективы. Такие возможности упустить нельзя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.