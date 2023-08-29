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Астрология и гороскопы

Большой успех или падения? Гороскоп на суперлуние 30 августа для всех знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Большой успех или падения? Гороскоп на суперлуние 30 августа для всех знаков зодиака

Голубая Луна, которая взойдет 30 августа, принесет всем знакам зодиака много новостей – это идеальное время для перемен и важных решений. Астрологи рассказали, чего ждать разным знакам зодиака и кому нужно быть особенно бдительным.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Позвольте себе расслабиться – особенно, если вы находитесь на грани выгорания. Суперлуние – лучшее время, чтобы переосмыслить жизнь и заглянуть внутрь себя. Определите, что для вас важнее всего, и начинайте движение к цели.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Прекрасно окружать себя единомышленниками, однако будьте осторожны – среди друзей есть человек, который явно не желает вам добра. Смело разрывайте токсические связи.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Это суперлуние принесет вам карьерный успех – возможно повышение в должности, которое повлечет за собой рост доходов. Не бойтесь сделать шаг вперед, когда это необходимо.

Рак (21 июня – 22 июля)

У вас может возникнуть ощущение, что вы находитесь на пороге чего-то большего и грандиозного. Возможно, речь идет о смене работы, переезде или путешествии. Важно проявить терпение - тогда все получится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Это суперлуние может стать американскими горками для Львов – им придется отпустить прошлое. Может произойти серьезный поворот на работе или в личной жизни. Уроженцам знака нужно будет взять на себя ответственность и пересмотреть бюджет.

Дева (23 августа – 21 сентября)

Найдите время для романтики – это суперлуние напомнит, как важны отношения со второй половинкой. Одинокие уроженцы знака имеют все шансы встретить своего человека и закрутить бурный роман.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Ограничения – это самое важное для Весов в это суперлуние. Нет ничего плохого в том, чтобы отклонить некоторые приглашения и позаботиться о своем здоровье.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Голубая Луна заставит Скорпионов поверить в свои силы – они могут смело заявить о себе на работе. Также это хорошее время для тех, кто решил сделать предложение руки и сердца второй половинке.

Стрелец (22 ноября – 20 декабря)

Это суперлуние вернет Стрельцов из мира мечтаний в реальность – им придется решать множество проблем, в первую очередь бытовых. Увильнуть на этот раз не получится.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Козерогам в суперлуние придется выйти из своей зоны комфорта, но это откроет перед ними новые возможности. Уроженцы знака могут получить очень выгодное предложение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Это суперлуние побудит вас пересмотреть свои ценности. Подумайте об изменении направления, в которое вы вкладываете свою энергию и силы.

Рыбы (19 февраля – 19 марта)

Остановитесь на мгновение и подумайте, в правильном ли направлении идете. Суперлуние для Рыб – напоминание о том, что нужно уважать свои потребности и не идти на чрезмерные компромиссы. Это прекрасное время, чтобы бросить вызов самому себе.

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Астрология и гороскопы