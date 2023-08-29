Большой успех или падения? Гороскоп на суперлуние 30 августа для всех знаков зодиака

Голубая Луна, которая взойдет 30 августа, принесет всем знакам зодиака много новостей – это идеальное время для перемен и важных решений. Астрологи рассказали, чего ждать разным знакам зодиака и кому нужно быть особенно бдительным.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Позвольте себе расслабиться – особенно, если вы находитесь на грани выгорания. Суперлуние – лучшее время, чтобы переосмыслить жизнь и заглянуть внутрь себя. Определите, что для вас важнее всего, и начинайте движение к цели.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Прекрасно окружать себя единомышленниками, однако будьте осторожны – среди друзей есть человек, который явно не желает вам добра. Смело разрывайте токсические связи.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Это суперлуние принесет вам карьерный успех – возможно повышение в должности, которое повлечет за собой рост доходов. Не бойтесь сделать шаг вперед, когда это необходимо.

Рак (21 июня – 22 июля)

У вас может возникнуть ощущение, что вы находитесь на пороге чего-то большего и грандиозного. Возможно, речь идет о смене работы, переезде или путешествии. Важно проявить терпение - тогда все получится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Это суперлуние может стать американскими горками для Львов – им придется отпустить прошлое. Может произойти серьезный поворот на работе или в личной жизни. Уроженцам знака нужно будет взять на себя ответственность и пересмотреть бюджет.

Дева (23 августа – 21 сентября)

Найдите время для романтики – это суперлуние напомнит, как важны отношения со второй половинкой. Одинокие уроженцы знака имеют все шансы встретить своего человека и закрутить бурный роман.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Ограничения – это самое важное для Весов в это суперлуние. Нет ничего плохого в том, чтобы отклонить некоторые приглашения и позаботиться о своем здоровье.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Голубая Луна заставит Скорпионов поверить в свои силы – они могут смело заявить о себе на работе. Также это хорошее время для тех, кто решил сделать предложение руки и сердца второй половинке.

Стрелец (22 ноября – 20 декабря)

Это суперлуние вернет Стрельцов из мира мечтаний в реальность – им придется решать множество проблем, в первую очередь бытовых. Увильнуть на этот раз не получится.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Козерогам в суперлуние придется выйти из своей зоны комфорта, но это откроет перед ними новые возможности. Уроженцы знака могут получить очень выгодное предложение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Это суперлуние побудит вас пересмотреть свои ценности. Подумайте об изменении направления, в которое вы вкладываете свою энергию и силы.

Рыбы (19 февраля – 19 марта)

Остановитесь на мгновение и подумайте, в правильном ли направлении идете. Суперлуние для Рыб – напоминание о том, что нужно уважать свои потребности и не идти на чрезмерные компромиссы. Это прекрасное время, чтобы бросить вызов самому себе.

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