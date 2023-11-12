Большой успех или слезы? Гороскоп на новолуние 13 ноября для всех знаков зодиака

Новолуние в ноябре 2023 года пройдет под знаком Скорпиона. Он будет доминировать над всеми остальными, поэтому многим в это время придется нелегко. Узнайте, что ждет именно вас!

Овен (21.03-19.04)

Овен будет чрезвычайно обаятелен. Он точно знает, что делать, чтобы произвести на кого-то хорошее впечатление. Уроженцы знака добьются всего, чего хотят, удача будет на их стороне.

Телец (20.04-20.05)

Телец будет очень прагматичен. Он захочет реализовать давний план и ради этого пойдет по головам. Но ему нужно быть осторожным – враги тоже не дремлют.

Близнецы (21.05-20.06)

Близнецы будут раздражены и нерешительны. Они не смогут принять простейшие решения, что приведет лишь к разочарованию. Уроженцам знака грозят конфликты с близкими и проблемы на работе.

Рак (21.06-22.07)

Рак будет очень чувствительным и поддержит всех, кто в этом нуждается. Однако он не должен забывать и о собственных потребностях. Только правильно сбалансировав желания, уроженцы знака достигнут успеха.

Лев (23.07-22.08)

Лев будет эмоционально нестабильным. Он сначала будет действовать, а потом думать, что доставит ему серьезные неприятности. Чтобы этого избежать, следует не руководствоваться своими чувствами, а дважды обдумывать каждое решение. В противном случае будут большие проблемы.

Дева (23.08-22.09)

Дева столкнется с испытанием, которое бросит ей судьба. Уроженцы знака прекрасно справятся с трудностями, если проявят понимание. Без этого будет сложно сориентироваться в ситуации.

Весы (23.09-22.10)

Весы будут еще более нерешительны, чем обычно. Судьба потребует принятия определенных решений – и тогда уроженцы знака замкнутся в себе. Возможно, стоит попросить поддержки у кого-то

Скорпион (23.10-.21.11)

Скорпион будет чувствовать себя как рыба, выброшенная из воды. Уроженцам знака нужно взять себя в руки и двигаться вперед с высоко поднятой головой. Благодаря этому карьера наберет обороты, а личная жизнь будет процветать.

Стрелец (22.11– 21.12)

Стрельцы испытают массу чувств. Им придется срочно менять планы из-за непредвиденных событий, и только от них зависит, каким будет итог. Это хороший день для размышлений.

Козерог (22.12-19.01)

Козерог поверит в свои способности и решит оставить позади то, что было, смело двигаясь вперед. Он поймет, как много токсичных людей вокруг него, и осознает, что ему не обязательно соответствовать им, достаточно быть самим собой.

Водолей (20.01-18.02)

Водолей будет прекрасно чувствовать себя, все комплексы и проблемы забудутся. Это придаст ему уверенности в себе и заставит поверить в свои силы. Независимо от того, чего он решит добиться, он достигнет цели.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы будут плаксивы. Даже если их ничто не огорчит, они будут волноваться на каждом шагу. Им это нужно, чтобы дать выход всем эмоциям, которые до сих пор копились внутри них. Новолуние в Скорпионе – идеальное время для такого очищения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.