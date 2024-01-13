Боятся, что им разобьют сердце! Названы шесть знаков зодиака, которые часто выбирают одиночество

На счастье в личной жизни влияет множество факторов, и знак зодиака – один из них, утверждают астрологи. По их словам, некоторые уроженцы зодиакального круга тяжело справляются с душевной болью. Вместо того, чтобы отдаться чувствам, они выбирают одиночество из-за страха быть отвергнутыми. Вот о ком идет речь!

Козерог

Козероги обычно очень лояльны и ответственны в отношениях. Разбитое сердце может стать для них тяжелым жизненным опытом. Поэтому они могут предпочесть одиночество, что менее болезненно для представителей этого знака.

Рыбы

Рыбы склонны к глубоким эмоциональным переживаниям, и разбитое сердце может разрушить их жизнь. Уроженцам знака очень трудно выбраться из глубины своих страданий. Иногда это действительно невозможно.

Телец

Телец ценит стабильность и комфорт в отношениях. Если однажды уроженцам знака разобьют сердце, они будут осторожны и никогда больше не наступят на те же грабли в будущем. Риск не для Тельцов – уроженцы знака предпочтут одиночество.

Рак

Раки очень чувствительны и глубоко переживают разочарование в других людях. Разбитое сердце для них – особенно тяжкое бремя. В некоторых случаях это настолько травматично, что уроженцы знака отказываются строить новые отношения.

Весы

Весы стремятся к гармонии в отношениях, и разрыв может оказаться для них слишком тяжелым и травматичным. Они долгое время остаются одинокими, чтобы не испытать снова тех же страданий.

Скорпион

Скорпионы очень серьезно относятся к отношениям, и разбитое сердце может оставить глубокие эмоциональные шрамы. Эти раны, конечно, со временем заживут, но всегда будут напоминать о негативном опыте. Они не согласятся повторить нечто подобное еще раз ни при каких обстоятельствах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.