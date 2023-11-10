'Черная душа': названы пять знаков зодиака с самой негативной энергетикой

Некоторые люди обладают столь тяжелой энергетикой, что с ними даже сложно находиться рядом. Может возникать чувство тревоги, головная боль и депрессивные настроения. Кроме того, они могут быть жестокими и мстительными. По словам астрологов, речь идет о Девах, Козерогах, Раках, Скорпионах, Близнецах.

Дева

Девам не хватает вежливости в некоторых ситуациях, и эти люди часто становятся инициаторами конфликтов. Своими словами и действиями они легко могут довести других людей до нервного срыва. Астрологи считают, что Девы являются энергетическими вампирами.

Козерог

Козерог, как и Дева, может быть очень бестактным. Даже во время обычного разговора с этими людьми вы можете нервничать. Происходит это потому, что Козероги любую тему стараются сделать негативной. И они редко спрашивают, как дела у их близких. В основном они интересуются только собой.

Рак

Очень важно правильно подобрать слова, общаясь с Раками. Любая неверная или неточная фраза может обернуться огромным скандалом. Кроме того, Раки часто, чтобы сохранить свою "важность" в глазах окружающих, склонны создавать проблему на ровном месте – а также чтобы быть замеченными и избавляться от накопившегося негатива.

Скорпион

Эти люди – тираны. Если кто-то перейдет им дорогу, они обязательно отомстят, даже если это произошло непреднамеренно. Уроженцы знака становятся самыми страшными врагами. И именно в этой сфере они проявляют свои "умения" на 100%.

Близнецы

О Близнецах можно было бы сказать – люди без сердца. Им очень легко унизить любого человека, который окажется у них на пути или сделает что-то, что им не нравится. При этом поблажки для них почти невозможны, потому что они сами никогда не знают, чего хотят!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.