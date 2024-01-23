Честность – не их сильная сторона! Названы знаки зодиака, которые любят все 'приукрашивать'

Некоторые люди стремятся заполучить авторитет любой ценой и пускают в ход все средства. По словам астрологов, честность не является сильной стороной Тельцов, Скорпионов и Рыб.

Телец

Телец умеет выглядеть экспертом во всех областях. Он всегда говорит так, чтобы никто не подвергал сомнению его слова. Лишь через некоторое время шило вылезает из мешка, но менять что-либо уже поздно. Однако Телец не выходит из себя и часто отказывается или винит в неудачах других людей. Он делает это настолько убедительно, что, опять же, никто не подвергает сомнению его слова.

Скорпион

Скорпион великолепно играет на эмоциях и таким образом пытается заставить своих близких подчиняться. Многие люди сочувствуют его ужасно трудной жизненной ситуации и бескорыстно помогают. И даже когда они узнают, что все несчастья надуманные, они все равно пытаются это оправдать или защитить от последствий. Скорпион хочет, чтобы мир вращался вокруг него, но он чувствует себя несчастным и одиноким.

Рыбы

Рыбы обладают чрезвычайно ярким воображением и могут тут же придумывать невероятные истории. Они совершенно не обращают внимания на произносимые слова, часто искажают их смысл или добавляют то, чего не знают. Уроженцы знака удивляются, когда некоторые люди обвиняют их в намеренном введении в заблуждение. Если кто-то указывает на несоответствие в словах, они обижаются. Однако Рыбы верны своим друзьям и никогда не откажут в помощи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.