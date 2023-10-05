Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в октябре: они получат много денег

Октябрь станет временем перемен для четырех уроженцев зодиакального круга, которых ждет большая финансовая удача. Им нужно быть открытыми к новым предложениям, чтобы не упустить возможности, подаренные судьбой. По словам астрологов, в списке счастливчиков Дева, Козерог, Водолей и Рак.

Дева

Девы в октябре почувствуют прилив новой энергии. Это будет лучшее время для реализации мечтаний и достижения успеха во всех сферах жизни. Уроженцы знака смогут совершить карьерный рывок и значительно увеличить свои доходы. Они все время будут куда-то бежать, проверять новые предложения и подписывать контракты. То, как они распорядятся полученными средствами, принесет свои плоды в ближайшем будущем. Эффект превзойдет ожидания.

Козерог

Козероги в октябре тоже не будут жаловаться на нехватку денег. Хотя последние недели на работе были утомительными, вскоре они получат заслуженное вознаграждение. Их целеустремленность и организаторские способности в очередной раз помогут им добиться успеха. Готовьтесь к встрече, во время которой вы услышите не только много хороших слов о себе, но и ту сумму, которая еще не оплачивалась за вашу работу. Это будет очень приятный сюрприз.

Водолей

Для Водолеев октябрь станет временем новых впечатлений и перемен, но они должны помнить, что есть конкретная цель, к которой нужно стремиться. Уже в середине месяца их старания будут оценены по достоинству. Один банковский перевод на ваш счет превзойдет все ожидания. Но это еще не все. Также есть вероятность, что Водолеи получат щедрый подарок от кого-то из близких.

Рак

В список счастливчиков второго месяца осени также попали Раки. Давно они с таким удовольствием не проверяли свой банковский счет. Уроженцы знака получат не только вознаграждение за ранее выполненные задачи, но и подарок или премию, на которые совсем не рассчитывали. Счастье улыбнется им тогда, когда они меньше всего этого ожидают. Помните, что иногда стоит нарушить правила и сделать то, что действительно принесет удовольствие, например, отправиться в путешествие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.