Четырем знакам зодиака не повезет осенью 2023: их ждет тяжелый период

Осень не будет благосклонна ко всем знакам зодиака – некоторым в ближайшие месяцы необходимо быть очень осторожными, чтобы избежать множества проблем. Если вы планируете важные инвестиции или смену работы, хотите пригласить на свидание кого-то или сделать предложение, проверьте, не попали ли в этот список.

Рыбы

Рыбам, которые долго ждали подходящего момента, чтобы сменить работу или открыть собственную компанию, стоит повременить. Неблагоприятное расположение небесных тел принесет неудачи в профессиональной сфере. Ваш проект может не сработать или вы не найдете предложение, которое привлечет ваше внимание на рынке труда.

Козерог

Осень для Козерогов окажется крайне неблагоприятной в сфере чувств. В отношениях это не лучшее время для помолвки или решения жить вместе. Одиноким людям стоит воздерживаться от новых отношений, иначе они принесут только разочарования.

Близнецы

Откажитесь от любых инвестиций, особенно от тех, которые потребуют большой суммы денег. Неблагоприятное расположение звезд означает, что вас могут обмануть. Не принимайте поспешных решений и пользуйтесь советами проверенных людей.

Лев

Для Львов осень – время, чтобы сосредоточиться на себе и саморазвитии. Любые попытки улучшить текущие отношения или начать новые могут закончиться любовным провалом. Когда вы войдете в следующий сезон изменившимися и с новой дозой энергии, на вашем горизонте появится нужный человек.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.