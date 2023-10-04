Что принесет неудачу в октябре? Не делайте эти пять вещей ни при каких обстоятельствах

Каждый месяц мы подвергаемся различным испытаниям, которые могут изменить нашу судьбу. По словам астрологов, в октябре следует быть осторожными с некоторыми видами деятельности, чтобы не привлечь неудачи. Оказывается, есть пять вещей, которые ни в коем случае нельзя делать.

Что приносит неудачу в октябре? Белая одежда

Белый – цвет, вызывающий положительные ассоциации. Однако в некоторых ситуациях с ним следует быть осторожными. Оказывается, белая одежда способна притянуть беды в октябре – в случае такого выбора можете быть уверены, что судьба подкинет препятствия.

Не стоит путешествовать в октябре

Некоторые месяцы не подходят, например, для организации свадьбы, а другие – для любых поездок. Хотя по-прежнему можно воспользоваться хорошей погодой, октябрь не лучшее время для длительных путешествий. Если вы решите отправиться в путь, то должны учитывать, что поездка не увенчается успехом и испортит ваши планы на следующий отпуск.

Не стоит косить траву в октябре

Косить траву в октябре довольно рискованно. Если вы сделаете это в этом месяце, то должны учитывать, что к концу года у вас могут возникнуть финансовые проблемы. Считается, что покос травы в октябре отрезает денежный поток на последующие месяцы. Если вы этого не хотите, лучше перестраховаться и не рисковать.

В октябре запрещена рыбалка

Рыбалка ассоциируется, прежде всего, с летом, но поклонники этого вида деятельности наслаждаются любимым занятием и осенью. К сожалению, это довольно рискованно, так как может навлечь на неудачу. Каждая новая рыба, пойманная в октябре, приносит еще один день несчастий. Поэтому, если не хотите столкнуться с невзгодами, откажитесь от рыбалки.

В октябре нельзя покупать одеяла

Осень ассоциируется с теплым пледом, любимым чаем и вечером с книгой или фильмом. Однако в октябре лучше всего укрыться одеялом, которое уже есть дома. Покупка нового может принести неудачу... в любви. Она предвещает охлаждение отношений с любимым человеком и одиночество. Так что, если вы присмотрели одеяло, подождите до ноября, чтобы купить его.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.