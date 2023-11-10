Держитесь от них подальше! Названы пять знаков зодиака, которые являются энергетическими вампирами

Некоторые люди обладают тяжелой энергетикой и буквально способны отбирать силы у других. Общение с ними может оказаться невыносимым, особенно для тех, кто обладает высокой чувствительностью. По словам астрологов, энергетическими вампирами являются Тельцы, Раки, Скорпионы, Стрельцы и Рыбы

Телец

Тельцы часто жалуются на жизнь окружающим: они выискивают проблемы, которых нет, приписывают себе неудачи и даже болезни, чтобы вызвать сочувствие. Уроженцев знака считают энергетическими вампирами, потому что они обирают энергию тех, кто с ними общается. Они постоянно играют на чувствах.

Рак

Раки любят "питаться" энергией других людей. Уроженцы знака склонны жить за счет чужих эмоций, и чаще всего от контакта с ними страдают близкие люди. Раки могут устраивать эмоциональный шантаж, а в отношениях со второй половинкой требовать постоянных доказательств любви и верности, а также разбрасываться обвинениями.

Скорпион

Скорпионы – энергетические вампиры, которые могут использовать способности других в своих интересах. Чаще всего Скорпионы выбирают нерешительных людей, волю которых легко подавить, но иногда они вступают в противостояние с сильными соперниками, если попирается их честь.

Стрелец

У Стрельцов обычно достаточно собственных сил и энергии, поэтому им не нужно "заряжаться" от других. Однако они могут подпитываться эмоциями других людей во время жарких споров и конфликтов. Имея дело с такими людьми, избежать утечки энергии непросто, ведь Стрельцы привыкли искать правду, а значит, будут отбирать энергию у оппонента до тех пор, пока тот не прекратит разговор.

Рыбы

Рыб часто называют эмоциональными вампирами, и не зря. Представители этого знака часто жалуются на жизнь, пытаясь получить сочувствие и помощь. В общении с Рыбами важно проявлять бдительность, чтобы не поддаться манипуляциям и не стать "жертвами" на долгое время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.