Диетический гороскоп: что нельзя есть разным знакам зодиака

Знакам зодиака свойственны разные подходы к еде, диетам и застолью. Некоторые из них охотно экспериментируют с диетами и любят здоровое питание, другие не считают калории и тянутся к крепким напиткам. К сожалению, это может навредить! Читайте детальнее!

Овен

Овен – знак зодиака, который обычно тратит много времени на приготовление здоровых и оригинальных блюд. Он любит экспериментировать и является большим поклонником экзотической кухни. Однако уроженцам знака часто не хватает времени, и тогда они тянутся к готовой еде и фастфуду – и это большая ошибка, которая бьет по их здоровью.

Телец

К сожалению, Телец не относится к числу тех знаков зодиака, которые питаются правильно. Он любит хорошо поесть, особенно сладкое. Ему трудно поддерживать вес – в итоге Телец часто борется с такими заболеваниями, как гипертония, атеросклероз и ожирение.

Близнецы

Близнецы любят хорошо поесть, но обычно выбирают легкоусвояемую и полезную пищу. К сожалению, они часто употребляют ее с бокалом вина или кружкой пива, и это для них очень вредно. Им следует быть осторожнее.

Рак

Рак любит поесть и часто рассматривает свои любимые блюда и сладкие закуски как награду или быстрый способ улучшить настроение. Это ошибка, ведь этот знак зодиака склонен к полноте и ему следует избегать сладостей.

Лев

Лео хорошо готовит, но не любит тратить время на кухне и готовит довольно простые блюда. Этот знак зодиака гораздо охотнее питается вне дома, а поскольку он много тусуется и любит хорошо выпить, легко теряет умеренность и попадает в ловушки. Льву следует ограничить питание вне дома.

Дева

Дева любит здоровую пищу. Человек этого знака зодиака регулярно ест свежие фрукты и овощи, любит вегетарианские блюда, избегает тяжелой пищи и стимуляторов. Но Девам следует быть осторожными, чтобы не попасть в опасную спираль отказа себе во всех удовольствиях – сладкий сюрприз или фаст-фуд раз в месяц еще никому не повредил!

Весы

У Весов, к сожалению, медленный обмен веществ, и им следует быть осторожными в своем питании. Что еще хуже, этот знак зодиака любит роскошную жизнь – вечеринки, ужины в ресторанах и пабах. Сумасшедшие вечера обычно заканчиваются в дешевых заведениях быстрого питания, где сложно питаться здоровой пищей.

Скорпион

Скорпион любит ужинать дома и гораздо реже ест в ресторанах или заведениях быстрого питания. Однако время от времени стоит сходить с ума и пробовать новые вкусы. Однообразие еды может обернуться нехваткой витаминов, что негативно сказывается на здоровье.

Стрелец

Стрелец также любит крепкие напитки, которые, к сожалению, не приносят ему пользы. Этому знаку зодиака следует отказаться от них и перейти на кофе, чай или просто воду. Стрелец также любит хорошо поесть, охотно пробует новые блюда, но при этом заботится о здоровом образе жизни.

Козерог

Козерог любит простую еду и не привередлив. Этот знак зодиака плохо готовит и не любит тратить время на кухне. Дома у него редко бывает достаточное количество полезной еды, поэтому ему часто приходится покупать готовую еду, которая может быть вредной

Водолей

Водолей не привередлив и съест буквально все, но любит экзотику и необычные блюда. Он обожает эксперименты, поэтому может стать действительно блестящим поваром, если ему это нравится. Водолеям следует иногда сбавить обороты и питаться правильно, а не просто необычно.

Рыбы

Рыбы обладают большим талантом к кулинарии и любят готовить, особенно для своих близких. Этот знак зодиака обожает хорошие десерты, которые поглощает зачастую в больших количествах... К сожалению, Рыбы также питают слабость к фаст-фуду и алкоголю. Поэтому они часто борются с избыточным весом.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.