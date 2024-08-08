Для них имеют значение только деньги: названы главные материалисты по знаку зодиака

Дата рождения человека влияет не только на его судьбу, но и определяет отношение к материальным ценностям. По словам астрологов, на первое место в жизни ставят деньги четыре уроженца зодиакального круга. Речь идет о Тельцах, Раках, Весах и Козерогах.

Телец

Практичные Тельцы предпочитают откладывать деньги, чтобы чувствовать себя в безопасности. Для уроженцев знака крайне важно обеспечить себе и своей семье высокий уровень достатка. Они часто приобретают для дома дорогие вещи, чтобы подчеркнуть свой статус. Однако иногда дотошное внимание Тельцов к каждой копейке перерастает в паранойю. Они могут быть ослеплены манией денег

Рак

Раки свою любовь к деньгам пытаются оправдать рациональным мышлением. Уроженцы знака буквально зациклены на финансовых вопросах, что может оттолкнуть от них людей. Более того, они помогают своей семье материально только тогда, когда других вариантов нет. Для Раков очень болезненно расставаться пусть даже с небольшой суммой. Они верят, что деньги дают им безопасность.

Весы

Весы накапливают свое состояние на протяжении многих лет. Уроженцы знака ценят деньги, потому что знают, что они обеспечивают им комфортную жизнь. Им нравится иметь средства, чтобы купить что-угодно в любой момент. Весы редко экономят и часто предаются удовольствиям. Они любят тратить все свои средства на привлекательные и эксклюзивные вещи.

Козерог

Козероги точно знают, что за деньги счастье не купить, но можно прибрести товары и услуги, которые приносят счастье. Уроженцы знака любят элитную жизнь, дорогие путешествия и в целом роскошь . Всю свою жизнь они стремятся достичь высокого социального ранга, поскольку это означает более высокий заработок. Однако богатство может затмить другие цели в их жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.