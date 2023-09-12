Два знака зодиака постоянно жалуются на все: они считают, что жизнь – это великая катастрофа

Астрологи определили два знака зодиака, которые находятся в постоянной борьбе, причем сами являются источником своих проблем. Они постоянно жалуются на все и видят жизнь в черных тонах. По словам астрологов, речь идет о Скорпионах и Рыбах.

Скорпион

Скорпион – мастер жаловаться и всегда найдет веский повод, чтобы доказать всем, что его жизнь плоха. Очень часто дело доходит до крайностей. Даже когда он достигает впечатляющего успеха, все равно жалуется, потому что ему нравится, когда другие утешают его и жалеют. Тогда Скорпион в центре внимания, и это все, что его волнует.

Поэтому он часто старается создать впечатление, что вся его жизнь полна испытааний, а у других все получается без всяких усилий. Он не всегда видит или не хочет видеть, сколько трудностей приходится преодолевать окружающим, чтобы добиться успеха. Однако в глубине души он хороший человек и желает лучшего для своих близких. Несмотря на свой тяжелый характер, Скорпион верен своим друзьям и ради них бросится в огонь.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чувствительны и принимают все на свой счет. Кроме того, у них яркое воображение, из-за чего уроженцы знака становятся вечно недовольными и несчастными, ведь к каждой неудаче и кривому взгляду они относятся очень лично и раздуть их в масштабную драму. В результате они считают, что их жизнь – это одна большая катастрофа.

К сожалению, такое восприятие мира означает, что Рыбы способны отомстить за нанесенную им обиду, даже если человек, причинивший им боль, понятия не имеет, что сделал что-то не так. Ослепленные негативными эмоциями, уроженцы знака принимают неверные решения, из-за чего снова чувствуют себя неудачниками в жизни, и круг замыкается.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.