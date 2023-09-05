Эти знаки зодиака – энергетические вампиры. Лучше с ними не связываться!

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть четыре, которых принято считать энергетическими вампирами. Эти люди чрезвычайно токсичные, они буквально могут отбирать силы у окружающих и "разрушать" их. По словам астрологов, речь идет о Стрельцах, Скорпионах, Рыбах и Весах.

Стрелец

Стрельцов лучше избегать! Эти люди не способны строить отношения с другими. Обычно это связано с глубокими психологическими проблемами, которые они прячут под маской оптимизма. Уроженцы знака манипулируют окружающими, хотя и не намеренно. Это происходит из-за их легкомыслия и отсутствия причинно-следственного мышления.

Скорпион

Скорпионы сосредоточены прежде всего на себе и своих целях. Из-за этого они не обращают особого внимания на окружающих. Уроженцы знака ориентируются на корыстные мотивы. Они легко разрывают связи с теми, кто им больше не интересен. Скорпионы мстительны и часто замышляют подлости.

Рыбы

Рыбы – настоящие лжецы, которые любят приукрашивать свою жизнь и манипулировать. В них есть что-то психопатическое. Могут пройти годы, прежде чем вы поймете, что вы всего лишь пешка в их игре. И даже в этом случае они попытаются убедить, что все сделали для вашего блага, но это неправда.

Весы

Весы прекрасно умеют находить чье-то слабое место, а затем использовать это в своих интересах. Вы можете думать, что нашли лучшего человека на свете, но за ошибку поплатитесь своей энергией. Принося вред другим, Весы чувствуют себя лучше, и это побуждает их к действию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.