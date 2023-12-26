Эти знаки зодиака могут испортить вам праздник: с ними лучше не вступать в спор

Некоторые знаки зодиака подходят друг другу и легко могут найти общий язык в любой ситуации, другие – наоборот. По словам астрологов, Овны, Девы и Весы обладают "уникальной" особенностью: они могут разжечь спор из-за мелочи и испортить настроение всем вокруг. Читайте детальнее!

Овен

Овен склонен к спешке. Кроме того, он любит все контролировать, поэтому ждите от него много комментариев. Люди этого знака зодиака – перфекционисты, готовые указать на чужие ошибки. Овен может раскритиковать новогодние блюда или напомнить, если что-то пошло не по плану. К сожалению, он также способен вспомнить дела многолетней давности, поэтому встреча за столом в канун праздника может закончиться скандалом.

Дева

Перфекционизм – это то, что объединяет Овна и Деву. Люди обоих этих знаков зодиака чувствуют дискомфорт, когда что-то идет не по плану. Однако есть большая разница. Когда Овен ищет виноватого, Дева впадает в ностальгию, которая легко распространяется на окружающих. Ей нелегко угодить. Сидя за праздничным столом с Девой, может сложиться впечатление, что ей скучно. Не рассчитывайте, что подарки изменят ситуацию.

Весы

Весы имеют благие намерения. В преддверии Нового года они отдают все силы, чтобы доставить удовольствие другим. К сожалению, это влияет на их настроение. Подав блюда своим близким, они утомлены, и разочарование Весов чувствуют окружающие. В конце концов, они могут обвинить вас в том, что вы не помогаете, и заставить вас чувствовать себя виноватым. Не обойдется и без горячих споров.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.