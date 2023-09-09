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Астрология и гороскопы

Это будет большой удар! Четыре знака зодиака ждут неприятности осенью

Анастасия Крыщук

Это будет большой удар! Четыре знака зодиака ждут неприятности осенью

Осень 2023 года принесет много испытаний четырем уроженцам зодиакального круга, что связано с ретроградным Юпитером, который длится с 4 сентября по 31 декабря 2023 года. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

Телец

Телец, первый знак зодиака, находящийся под сильным влиянием ретроградного Юпитера, может испытывать трудности и проблемы. Юпитер – планета счастья и изобилия, его ретроградное движение может означать финансовые проблемы или трудности в отношениях для Тельцов. Их планы могут рухнуть в один миг.

Лев

Лев, который связан с Юпитером через пятый дом зодиака, управляющий творчеством и любовью, также может чувствовать себя дестабилизированным. Ретроградный Юпитер ударит по авторитету Львов, на работе возникнут проблемы, которые будут иметь долгосрочные последствия. Также возможен период нестабильности в любовных отношениях.

Скорпион

Скорпион, чей Юпитер в Тельце находится в оппозиции, может испытывать конфликт между стремлением к безопасности и потребностью в трансформации. Ретроградный Юпитер усугубит чувство тревоги и может повлечь за собой конфликты как на работе, таки в отношениях со второй половинкой.

Водолей

Водолей, связанный с Юпитером через одиннадцатый дом зодиака, может испытывать проблемы в социальных отношениях. Ретроградный Юпитер способен вызвать напряженность в отношениях с друзьями и коллегами. Также уроженцы знак рискуют стать жертвами обмана, им нельзя терять бдительности ни на миг.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы