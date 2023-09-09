Это будет большой удар! Четыре знака зодиака ждут неприятности осенью

Осень 2023 года принесет много испытаний четырем уроженцам зодиакального круга, что связано с ретроградным Юпитером, который длится с 4 сентября по 31 декабря 2023 года. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

Телец

Телец, первый знак зодиака, находящийся под сильным влиянием ретроградного Юпитера, может испытывать трудности и проблемы. Юпитер – планета счастья и изобилия, его ретроградное движение может означать финансовые проблемы или трудности в отношениях для Тельцов. Их планы могут рухнуть в один миг.

Лев

Лев, который связан с Юпитером через пятый дом зодиака, управляющий творчеством и любовью, также может чувствовать себя дестабилизированным. Ретроградный Юпитер ударит по авторитету Львов, на работе возникнут проблемы, которые будут иметь долгосрочные последствия. Также возможен период нестабильности в любовных отношениях.

Скорпион

Скорпион, чей Юпитер в Тельце находится в оппозиции, может испытывать конфликт между стремлением к безопасности и потребностью в трансформации. Ретроградный Юпитер усугубит чувство тревоги и может повлечь за собой конфликты как на работе, таки в отношениях со второй половинкой.

Водолей

Водолей, связанный с Юпитером через одиннадцатый дом зодиака, может испытывать проблемы в социальных отношениях. Ретроградный Юпитер способен вызвать напряженность в отношениях с друзьями и коллегами. Также уроженцы знак рискуют стать жертвами обмана, им нельзя терять бдительности ни на миг.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.