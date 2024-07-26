Это может удивить! Сколько раз вступают в брак разные знаки зодиака

Некоторые люди женятся один раз и остаются со своим партнером на всю жизнь, другие – в постоянном поиске идеальной второй половинки. Астрологи утверждают, что это вовсе не случайность, а предписано звездами. Читайте детальнее!

Овен

Овны серьезно относятся к отношениям, полностью посвящая им себя. Они рассматривают брак как союз с человеком, с которым хотят провести всю свою жизнь. Обычно они женятся один раз, потому что в любовных делах не торопятся.

Телец

Тельцы – стойкие романтики, способны отличить мимолетную страсть от глубоких чувств, ведущих к серьезным отношениям. Они могут вступить в брак два-три раза в их жизни.

Близнецы

Близнецы в отношениях ведут себя как дети. Они воспринимают развод как естественное явление и не слишком переживают по этому поводу, легко открываясь новым чувствам. На их счету может быть четыре и больше брака.

Рак

Раки с ранних лет мечтают встретить свою настоящую любовь, и семейные ценности занимают одно из самых важных мест в их жизни. Однако зачастую желание скорее создать семью толкает их на неправильный выбор. Если представители этого знака сделают выводы, второй брак обязательно будет удачным.

Лев

В юности Львы уверены, что еще не готовы к браку и детям, наслаждаются кратковременными романами и не мечтают о большой любви. Вступление в брак в молодом возрасте, когда они склонны действовать импульсивно и ценят свою свободу, действительно для них не лучший вариант. Они по-настоящему влюбляются и идут под венец один или два раза в жизни.

Дева

Для Дев любовь – это, прежде всего, доверие и ответственность. Решение вступить в брак они принимают осознанно, и в трудную минуту предпочитают бороться за свои отношения, поэтому чаще всего женятся один раз.

Весы

Весы чаще других допускают ошибки в любви, поэтому обычно женятся не один раз, а до пяти. Для них любовь – это процесс обучения, и чтобы добиться успеха, нужно учиться на своих ошибках и не повторять их.

Скорпион

Скорпионы – особо страстные натуры, которые могут спонтанно пойти в загс с новым знакомым, как в романтической комедии. В их отношениях всегда много драматических моментов, и не каждый союз выдерживает такое напряжение, поэтому одним браком в их жизни дело не ограничивается. Более осторожные Скорпионы добиваются успеха во второй раз.

Стрелец

Стрельцы ценят основы семьи, но часто не признают формальностей, таких как официальный брак, и редко ставят его в приоритет. Если они и решают зарегистрировать отношения, то делают это один раз (в зрелом возрасте и с полной ответственностью).

Козерог

Козероги привыкли следовать традиционным ценностям, хотя карьера у них на первом месте. Пока другие люди влюбляются и совершают ошибки, представители этого знака работают над самосовершенствованием и добиваются профессионального роста. Добившись успеха, они всерьез хотят найти партнера для создания крепкой семьи.

Водолей

Этот знак не видит ничего плохого в том, чтобы вообще не жениться. Для них важнее всего личная свобода, а брак – всего лишь формальность. Влюбленность для них – нормальный жизненный опыт, они не ждут вечной любви от каждого романа, но именно такой непринужденный подход обеспечивает им крепкие отношения на всю жизнь. Поэтому если они и женятся, то делают это раз и навсегда.

Рыбы

Рыбы с ранних лет мечтают о браке и вечной любви, как в сказке. Однако им редко удается добиться успеха с первого раза, а иногда и со второго. Причина в том, что их романтическая натура и богатое воображение заставляют их снова и снова видеть в партнере тот идеал, который они сами себе придумали. Когда становится понятно, что это не идеальный партнер, а обычный человек со своими недостатками, отношения быстро портятся.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.