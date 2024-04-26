Это сулит счастье! Назван лучший месяц для свадьбы по знаку зодиака

Свадьба является особенным моментом в жизни пары, поэтому к выбору даты многие относятся очень тщательно. По словам астрологов, важно выбрать для торжественной церемонии именно тот месяц, который сулит браку счастье. Читайте детальнее!

Телец, Скорпион, Водолей

Для Тельцов, Скорпионов и Водолеев лучший месяц для свадьбы – июль, когда они могут насладиться теплыми днями. Во многих случаях им не придется беспокоиться о плохой погоде, а кроме того, свадьба сможет пройти на открытом воздухе. Но самое главное – звезды сулят благополучие брака.

Овен, Близнецы, Рыбы

Овнам, Близнецам и Рыбам стоит обратить внимание на январь. Хотя многие считают, что это плохая идея из-за холода, у вас будет большая свобода выбора, что надеть поверх свадебного платья. Да и этот месяц считается благоприятным для финансового благополучия молодой семьи.

Козерог, Дева, Рак

Май может стать отличным месяцем для свадьбы для Козерогов, Дев и Раков. Все потому, что именно в этот месяц природа оживает и начинает радовать своей красотой. Брак в последний месяц весны подарит уроженцам этих знаков зодиака настоящее счастье. Вы можете пожениться в цветущем саду или на лугу, что позволит вам почувствовать себя наедине с природой.

Лев, Весы, Стрелец

Апрель – хорошее время для заключения брака для Львов, Весов и Стрельцов Месяц характеризуется медленным переходом от зимы к весне и, например, в случае Весов приводит к ощущению гармонии, равновесия и красоты.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.