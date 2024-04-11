Этот список может удивить! Названы самые чувствительные знаки зодиака

Некоторые люди очень чувствительные и ранимые, хотя могут это тщательно скрывать за маской. Они берут все близко к сердцу и очень тяжело переживают потрясения. По словам астрологов, речь идет о Львах, Девах и Козерогах.

Лев

Львы кажутся решительными и самоуверенными, обожают быть в центре внимания и не боятся новых вызовов. Многие не могут даже представить, что уроженцы этого знака очень чувствительные. Они болезненно реагируют на критику, хотя и стараются не показать своей боли или разочарования. Впрочем, Львы непременно вычеркнут из своей жизни тех, кто их ранил.

Дева

Девы заботливые и внимательные, они стремятся к совершенству во всем, чтобы не делали. Уроженцы знака ставят высокие стандарты не только для окружающих, но и для себя. Малейшие провалы для них становятся большим ударом, который они тяжело переживают. В любовных отношениях они склонны к обидам, но предпочитают все держать в себе, а не открыто говорить о проблемах.

Козерог

Настойчивые Козероги кажутся стеной, которую не пробить ничем. Однако, несмотря на свою целеустремленность, они очень ранимые. Самым болезненным для уроженцев знака является игнорирование со стороны тех, кто им дорог. Козероги могут замыкаться в себе и даже впасть в депрессию, не раскрыв причин того, что с ими происходит.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.