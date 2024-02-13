Этот знак зодиака не любит День святого Валентина: не ждите от него подарков

День святого Валентина отмечают во всем мире. Это время, которого многие с нетерпением ждут. Однако не для всех дата имеет одинаковое значение – особенно, если мы смотрим на нее через призму астрологии. По словам специалистов по звездам, один зодиака совершенно не признает єтот праздник. Речь идет о Козероге.

Козерог олицетворяет силу и стабильность. Его земной характер проявляется в прагматизме и стремлении к достижению материальной обеспеченности. Люди, рожденные под этим знаком, ценят порядок, ответственность и настойчивость, которые могут не только впечатлять, но и удивлять в контексте любовных отношений.

Козероги не хотят выставлять напоказ свои чувства, а выражают их тонко и сдержанно. Поэтому их партнеры должны проявить терпение и понимание. Хотя Козероги не из тех, кто заранее планирует романтические сюрпризы, они могут удивить свою вторую половинку жестами, полными глубокого смысла.

Козероги ценят честность в отношениях, а День святого Валентина воспринимается ими как своего рода эмоциональное потребительство. Им кажется, что от них требуют признаний в любви, что противоречит характеру: уроженцы знака предпочитают действия словам.

Козерогу, ценящему независимость и прагматизм, романтические жесты в День святого Валентина могут показаться не только ненужными, но даже чуждыми. Уроженцы знака считают, что настоящая любовь молчалива и не нуждается в рекламе, ведь лучше всего она выражается через ежедневную приверженность и понимание по отношению к партнеру.

В день святого Валентина Козерог может проявить креативность на кухне, готовя ужин только из любимых ингредиентов своей половинки или открывая для себя новые рецепты. Но широких жестов от него ждать не стоит. Внимание своему партнеру он уделит больше в другой день, просто чтобы не следовать трендам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.