'Гарантия' денег и удачи! У каждого знака зодиака есть свое счастливое число

У каждого уроженца зодиакального круга есть свое счастливое число, способное притянуть в жизнь деньги, удачу и любовь. Читайте детальнее!

Лев

Счастливое число для Льва – 1, указывающее на индивидуализм этого знака зодиака. Лев – смелый человек, открыто выражающий свои взгляды и обладающий лидерскими качествами, вызывающими восхищение у окружающих.

Рак

Раками управляет Луна, которая соответствует счастливому числу 2 . Нумерологическое число два – эмоциональный, общительный и очень чуткий человек. Всю свою жизнь он подчиняет отношениям с окружающими. Человек с счастливым числом 2 будет преданным другом и отличным партнером.

Стрелец

Стрельцам с счастливым числом 3 также свойственны совершенство и непосредственность. Они живут в гармонии, т. е. в единстве тела, души и разума. Однако быстро теряют энтузиазм в своих действиях – это происходит, когда они берут на себя слишком много задач.

Водолей

Счастливое число для Водолея - 4. Нумерологическое число четыре, как и число три, несет в себе множество новаторских идей. Водолеям свойственны трудолюбие и настойчивость в достижении цели, но они могут быть тщеславными и высокомерными. У них очень высокая самооценка.

Близнецы и Дева

Планета Близнецов и Дев - Меркурий, которому присвоено счастливое число 5. Нумерологическая пятерка характеризуется интеллектом, острым умом и способностью решать проблемы. Счастливое число 5 дает Близнецам энергию в действии, а Девам позволяет мыслить логически и избегать ошибок.

Телец и Весы

Счастливое число для Тельцов и Весов – 6, соответствующее планете Венера. Люди этих знаков зодиака ценят свою жизнь и ищут красоту в своем окружении. Они умеют расставлять приоритеты в жизни. Люди с счастливым числом 6 — романтики, которые находят удовлетворение в отношениях.

Рыбы

Счастливое число для Рыб - 7, что соответствует мечтам, истине и глубине. Они очень мечтательные люди, часто поддающиеся мыслям о потусторонних вещах. Люди с счастливым числом 7 совершенны, обладают способностью наблюдать и анализировать.

Козерог

Счастливое число для Козерога - 8, которое побуждает добиваться успеха упорным трудом и не сдаваться даже в трудных ситуациях. Козероги хотят самореализации как в материальной, так и в семейной жизни. Люди с счастливым числом 8 очень трудолюбивы, упорны, целеустремленны и ответственны.

Овен и Скорпион

Планета Марс соответствует счастливому числу 9, которое астрологи присваивают Овнам и Скорпионам Главные черты нумерологических девяток – альтруизм, чувствительность и доброта. Овны и Скорпионы чутки, заботятся о других и охотно организуют помощь. Люди с счастливым числом 9 стремятся к своим целям и умеют выражать свое мнение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.