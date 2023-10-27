Худшее время года или настоящая сказка? Как относятся к осени разные знаки зодиака

Наверное, нет ни одного времени года, которое имело бы совершенно разные лица, как осень. Она может быть как красивой, так и крайне неприятной. Недаром многие люди испытывают плохое настроение, известное как осенняя хандра. Читайте детальнее, как относятся к осени разные знаки зодиака!

Овен

Овен любит золотую осень – именно тогда он чувствует себя в своей стихии, обожает проводить время на прогулках, любуясь разноцветными листьями и ловя солнечные лучи. К сожалению, когда наступает мрачная погода, Овен становится чрезвычайно нервным, тревожным, борется с упадком энергии и отсутствием мотивации. Этот знак зодиака очень сильно реагирует на погоду. Осень для него – настоящие американские горки.

Телец

Телец – большой любитель лета, но это не значит, что он не любит осень. Он подходит к теме рационально. Телец любит использовать погоду, чтобы проводить больше времени под одеялом с имбирным чаем или кофе с корицей. Смотрит сериалы или навещает друзей и семью.

Близнецы

Времена года не имеют для них особого значения. Иногда они даже не замечают, что температура вдруг упала на несколько градусов или растаял снег, настолько заняты своими делами. Близнецы от природы любят перемены, поэтому с энтузиазмом встречают осень – так же, как зиму, весну или лето. Им нравится наблюдать за изменениями, происходящими в природе.

Рак

Обычно он заявляет, что не любит осень, но этого не показывает. Большую часть времени осенью Рак проводит дома и не чувствует себя из-за этого несчастным или обиженным. Напротив. Он тестирует новые рецепты, разбирает одежду и безделушки, читает книги и смотрит фильмы, любит вздремнуть после обеда, что позволяет ему сбалансировать уровень энергии.

Лев

Лев старается максимально эффективно использовать свое время. Он строит планы на будущее и анализирует свои прошлые достижения. Для него это время подведения итогов и последний момент, чтобы что-то наверстать перед новым годом. Из-за этого Лев часто испытывает прилив мотивации и работает с удвоенной скоростью.

Дева

Для нее осень – время генеральной уборки не только в квартире, но и в голове. Часто Дева осенью берется за новую деятельность или отказывается от текущей. Обычно уроженцы знака очень заняты и чрезвычайно сосредоточены на себе, что не остается незамеченным близкими. Не всем это нравится, но Деве нужно такое время именно для себя.

Весы

Осень для Весов – время подведения итогов. Поэтому уроженцы знака могут быть счастливыми или спокойными, взволнованными или грустными, обескураженным или злыми. Весы чувствуют большое напряжение и давление, поэтому осень у них не вызывает положительных ассоциаций.

Скорпион

Осень – не его любимое время года, но он испытывает к ней некоторую симпатию из-за своего дня рождения. Уроженцы знака склонны возлагать очень большие надежды на себя и других, в результате оставаясь разочарованными и недовольными.

Стрелец

Под этим знаком зодиака рождаются самые великие люди. Стрельцы любят разноцветные листья так же, как и наблюдать за дождем из окна. Ведь это их время года, они чувствуют себя непринужденно и просто хорошо. Стрельцы даже не против холода, луж, грязи, мороза или вездесущей темноты утром и вечером.

Козерог

Он подходит к жизни вполне практично, но ему нравится жаловаться на погоду. Козерог на самом деле рад, что у него есть повод остаться дома и поработать или подольше задержаться в офисе.

Водолей

Водолеи делятся на две группы. Первые любят осень и ждут ее круглый год. Вторые же ненавидит это время года и хотели бы зарыться в кровать и дождаться весны.

Рыбы

Осень для них – самое трудное время года. Нежные Рыбы обычно метеоропаты и не могут справиться с переменами погоды и короткими днями. Температура за окном заставляет их чувствовать холод внутри тела. Они часто подхватывают инфекции, что не улучшает ситуацию.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.