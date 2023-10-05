Их не обмануть: названы три знака зодиака, которые в любви не ведутся на красивую внешность

Многие говорят, что внешность не имеет значения, но все же при первом знакомстве именно внешний вид часто играет важную роль. Однако, по словам астрологов, есть три знака зодиака, которые чувствуют людей сердцем и не ведутся на красивые глаза. Речь идет о Тельцах, Раках и Стрельцах.

Телец

Телец всегда твердо стоит на земле и хочет выбрать "правильного" партнера, который не будет пытаться каким-либо образом на него повлиять. Поэтому вопросы внешности для него второстепенны. Прежде чем он кем-то заинтересуется по-настоящему, пройдет много времени, за которое он наведет о потенциальном партнере справки и узнает все аспекты его личности.

Рак

Рак – домосед, и семья для него – самая большая ценность. Поэтому он постарается выбрать партнера со схожими взглядами. Это должен быть человек, который также уважает семейные ценности и будет верен. Поэтому не обязательно быть красавцем или красавицей, чтобы покорить сердце уроженцев этого знака.

Стрелец

Стрелец – огненный знак зодиака, для которого обычно важны эстетические ценности, но не в вопросах любви. В отношениях для уроженцев знака – важнее всего чувство свободы и доверия. Стрелец должен понимать, что ему есть на кого положиться и с кем разделить все чувства. Он должен быть на одной волне со спутником.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.