Их поразит стрела Купидона! Три знака зодиака встретят настоящую любовь в апреле

Тригон Венеры и Нептуна вскружит головы трем знакам зодиака. По словам астрологов, бурный роман звезды сулят одиноким Овнам, Девам и Рыбам. Перемены, которые произойдут в их жизни, будут настолько кардинальными, что заставят взглянуть на мир иначе.

Овен

Загруженные работой Овны привыкли бежать по делам, даже не оборачиваясь по сторонам. Однако особенная встреча все же произойдет. Уроженцы знака увидят того, кто заставит их сердце биться чаще, и больше не захотят расставаться. За искренние чувства всегда стоит бороться – и все получится.

Дева

Одинокие Девы уже давно живут в предвкушении больших перемен, и апрель подарит им такую возможность. Уроженцы знака встретят человека с похожими взглядами на мир – общие интересы станут прочной основой для отношений, и реальность превзойдет ее самые смелые ожидания. Девы могут сыграть свадьбу уже до конца года – так что можно смело строить планы.

Рыбы

Рыбы, которые уже давно разочаровались в любви, вдруг поймут, что соскучились за сильным биением сердца. Они снова откроются чувствам, и судьбоносная встреча не заставит себя ждать. Уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку даже на деловых переговорах. Главное – отпустить прошлое и научиться ценить настоящее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.