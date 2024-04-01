Их сердце будет разбито: названы четыре знака зодиака, которым грозит расставание в 2024 году

Ось кармических узлов в Овне и Весах управляет сферой брака, а значит, все затмения в 2024 году будут сосредоточены на изменениях в сфере отношений. По словам астрологов, серьезные потрясения ждут четыре знака – им грозит расставание с любимым человеком.

Овен

В коридор затмений с 25 марта по 8 апреля, а также с 18 сентября по 17 октября многие Овны полностью пересмотрят свой брак. Весной решения Овна будут определяться пересмотром своих планов на будущее – ретроградный Меркурий в апреле 2024 года заставит представителей этого знака задаться вопросом, насколько их партнер соответствует представлениям о счастливом будущем.

С конца июня в ваш знак входит Черная Луна, что указывает на серьезные проблемы в отношениях, когда измена может привести к разводу. Сентябрь 2024 года будет особенно трудным периодом – Черная Луна соединится с вашей управительницей Венерой, что может принести трудные решения.

Дева

С осени 2024 года Вселенная начнет менять вашу личную жизнь и разрушит тот союз, у которого нет будущего. Для одиноких Дев дела обстоят иначе – Сатурн в партнерском секторе познакомит вас с серьезным человеком, который действительно достоин вас.

Стрелец

Вы можете влюбиться настолько сильно в другого человека, что в 2024 году решите развестись. Все начнется в июне 2024 года, когда Юпитер войдет в ваш брачный сектора. В октябре вы примете самое важное решение в своем браке, и, возможно, это будет решение о разводе, если ваш новый партнер – ваша судьба.

Близнецы

Одинокие могут найти тайного поклонника – 8 мая может стать днем ​​первого свидания или знакомства. Если вы женаты, возможно, вам придется принять трудное решение. В ваш любовный сектор войдет Черная Луна – страсти затмят ваш разум,, вы можете принять решение о разводе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.