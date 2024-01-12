Их сердце – на замке: названы знаки зодиака, которых не поразить стрелам Купидона

Состояние влюбленности – одно из самых прекрасных переживаний, но некоторые люди буквально держат свое сердце "на замке". Стрелам Купидона зачастую их не поразить, поскольку они очень боятся чувств. По словам астрологов, речь идет о Водолеях, Близнецах, Козерогах и Скорпионах.

Водолей

Хотя люди, рожденные под этим знаком, очень ориентированы на семью и заботливы, они также могут быть замкнутыми и не говорить о своих чувствах. Они боятся, что рано или поздно кто-то разобьет им сердце. Водолеи, прежде всего, не хотят, чтобы их обижали, поэтому защищаются от любви, как могут.

Близнецы

Этот динамичный знак зодиака одновременно общительный и замкнутый. У Близнецов два лица, иногда они противоречат сами себе. Уроженцы знака часто меняют свое мнение, и их настроение трудно предсказать. Им требуется лишь мгновение, чтобы перейти от эйфории к печали, что определенно не помогает им достичь стабильности в своих чувствах. Им трудно влюбиться, потому что они нерешительны и не уверены, нужно ли это им.

Козерог

Козероги высоко ценят семью, спокойны и очень последовательны. Это трудолюбивые и амбициозные люди, которым нравится контролировать то, что происходит в их жизни. При этом они также стараются контролировать свои чувства и не позволяют себе влюбятся по-настоящему. Они просто боятся, что что-то может пойти не так, и не хотят, чтобы кто-то взял верх над их эмоциями.

Скорпион

Этот страстный и загадочный знак зодиака очень требователен и никому не доверяет. Он серьезно относится к жизни, в том числе и к любви. Скорпион защищает себя от проявления эмоций и избегает зависимости от других людей. Риск того, что кто-то может пренебречь его чувствами, Скорпиону трудно принять, поэтому он предпочитает быть в одиночестве.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.