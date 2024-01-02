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Астрология и гороскопы

Им будут завидовать все! Названы пять знаков зодиака, для которых год Дракона окажется невероятно успешным

Анастасия Крыщук

Им будут завидовать все! Названы пять знаков зодиака, для которых год Дракона окажется невероятно успешным

Для некоторых знаков зодиака 2024 год Дракона станет одним из самых счастливых в жизни. Самое главное – не упустите возможности, которые дарит судьба. Особенно щедрой она будет к пяти уроженцам зодиакального круга – в списке Львы, Весы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы.

Лев

Львов ожидают моменты славы и настоящего счастья. Звездный календарь обещает, что в 2024 году уроженцы знака смогут чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Ваша уверенность и харизма помогут открыть двери к беспрецедентным возможностям и совершенно новому миру. Ждите подарка, приготовленного Драконом!

Весы

Стремление к гармонии станет главным приоритетом Весов в новом году. Вселенная и удача готовы помочь, обещая период, полный счастливых отношений и личностного роста. Счастье найдет дорогу к вам, только не упустите свой шанс и не отвергайте его!

Стрелец

Вы готовы повеселиться? Зеленый дракон обещает вам красочные приключения и небывалые впечатления как в профессиональной, так и в личной жизни. Ваш оптимизм притянет счастье, как магнит. Примите вызов и позвольте звездам осветить ваш путь! Вы не будете разочарованы!

Водолей

Счастье уже у вашего порога, звезды в 2024 году обещают вам небывалую удачу и новые вершины. Не бойтесь приступать к реализации своих безумных идей – Дракон поддержит ваши планы. Не исключено, что в совершенно неожиданный момент вы также обретете небывалое счастье в личной жизни.

Рыбы

2024 год будет наполнен множеством радостей. Астрологи прогнозируют, что творческие способности и интуиция Рыб смогут привести их к неожиданным, но приятным открытиям. Прислушайтесь к своим фантазиям, мечтам, голосу своего сердца – вы не будете разочарованы!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы