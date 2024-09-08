Им будут завидовать все! Осень станет временем чудес для трех знаков зодиака

Осень 2024 года станет особенным временем для трех уроженцев зодиакального круга, мечты которых могут сбыться. По словам астрологов, в списке Близнецы, Стрельцы и Весы. Читайте детальнее!

Близнецы

Юпитер, планета изобилия, подарит Близнецам большую удачу. Уроженцы знака могут ожидать отличных новостей, новых идей и вдохновения. Ноябрь принесет в их жизнь волшебные моменты, как в любовной, так и в профессиональной жизни. Нужно использовать положительные аспекты по максимуму, чтобы реализовать мечты. Меркурий и Солнце образуют счастливый тригон с Юпитером в знаке 8 и 13 октября соответственно.

Стрелец

Стрельцов ждет благоприятное время, чтобы проявить себя, рискнуть и довериться судьбе. Вселенная поддержит уроженцев знака в реализаций желаний. Ноябрь начнется с Венеры в Стрельце в оппозиции к Юпитеру. Для Стрельцов это означает изобилие, любовь и счастье, особенно в вопросах взаимоотношений. Еще один важный момент произойдет 7 декабря, когда Солнце в вашем знаке присоединится к Юпитеру.

Весы

Планета счастья в настоящее время находится в счастливом девятом астрологическом доме Весов. Начиная с осеннего равноденствия, уроженцы знака почувствуют уверенность и желание действовать. В конце ноября будет лучшее время, чтобы прыгнуть принять важное решение в вопросах любви. Одинокие Весы могут встретить человека, который заставит их сердце биться чаще.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.