Им будут завидовать все вокруг! Четыре знака зодиака станут любимчиками удачи

Сезон Скорпиона станет "золотым" периодом для четырех уроженцев зодиакального круга, которых смело можно назвать главными любимчиками фортуны. Перед ними откроются новые возможности, а заветные мечты начнут сбываться. В списке счастливчиков – Скорпионы, Тельцы, Водолеи и Девы.

Скорпион

23 октября Солнце покидает знак Весов – и переходит в следующий знак Скорпиона. На уроженцах знака будет сосредоточена энергия звезды, что обязательно отразится на многих сферах жизни. Разумеется, это повлияет и на финансовое положение – Скорпионы смогут достигнуть больших успехов на работе и умножат доходы в разы.

Телец

Начало сезона Скорпионов также окажет хорошее влияние на Тельцов. 23 октября – первый день "белой полосы", когда Тельцы почувствуют, что удача на их стороне, а все начинания окажутся успешными. Уроженцы знака могут продвинуться по карьерной лестнице и получить заслуженное вознаграждение за свою работу.

Водолей

Возможно, прошлый месяц был не лучшим для вас в финансовом отношении, но сейчас уесть прекрасная возможность изменить это. В течение этой благоприятной недели важно тщательно продумать свои доходы и расходы. Придерживаясь плана, вы сможете найти дополнительные средства для покупки, о которой давно мечтали.

Дева

Вас тоже может ожидать очень приличная неделя с точки зрения финансов. Это будет своеобразной наградой за то, что удалось пережить более трудный период. Ожидайте, что многие дела уладятся, и это позволит вам вздохнуть с облегчением. Отсутствие проблем в сфере трат будет означать, что средства на развлечения точно найдутся. Вы определенно заслуживаете такого подарка!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.