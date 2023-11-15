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Астрология и гороскопы

Им будут завидовать все вокруг! Названы любимчики фортуны, для которых 2024 год станет "сказкой"

Анастасия Крыщук

Им будут завидовать все вокруг! Названы любимчики фортуны, для которых 2024 год станет 'сказкой'

В 2024 году некоторым знакам зодиака суждено сиять ярче других. Четверых счастливчиков ждет удача во всем – они могут разбогатеть, много путешествовать, осуществить давние мечты и найти настоящую любовь. По словам астрологов, речь идет о Стрельцах, Львах, Весах и Тельцах.

Стрелец

Для Стрельцов 2024 год будет наполнен изобилием и удачей. Оптимистичный и предприимчивый характер уроженцев знака подтолкнет их к покорению больших вершин, а желание исследовать новые горизонты подарит множество неслучайных встреч. Стрельцы получат доступ к ценным связям и ресурсам, что позволит увеличить доходы в разы. У одиноких также будет шанс встретить вторую половинку.

Лев

В начале нового года перед Львами откроется путь к успеху и самореализации. Уверенность и решительность уроженцев знака помогут им использовать возможности, которые появляются на пути. Звезды сулят Львам карьерный рывок и солидные доходы. Точно так же в воздухе начнут витать романтика и страсть, уроженцы знака могут даже сыграть свадьбу.

Весы

Для Весов 2024 год будет полон благоприятных возможностей и удачных встреч, они легко и ловко смогут ориентироваться в разных ситуациях. Кроме того, уроженцы знака испытают настоящее чувство любви и обретут то счастье, о котором давно мечтали. Благодаря своему врожденному обаянию, дипломатичности и непоколебимому самообладанию Весы добьются всех поставленных целей.

Телец

Благодаря своей решимости и практичности, Тельцы в 2024 году максимально используют свою полосу успеха. В сфере карьеры и финансов их ждет устойчивый рост – откроются новые двери, которые дадут возможность проявить свои умения и таланты. Более того, в вопросах любви и отношений у Тельцов не будет никаких трудностей. Тельцы также смогут вести здоровый образ жизни, начнут регулярно заниматься спортом и следить за собой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы