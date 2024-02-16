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Астрология и гороскопы

Им не суждено быть вместе! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены

Анастасия Крыщук

Им не суждено быть вместе! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены

Астрологи утверждают, что есть пять союзов знаков зодиака, которые более несовместимы, чем другие. У них практически нет шансов построить гармоничные отношения. Вот о ком идет речь!

Лев и Стрелец

Львы часто эгоистичны и жаждут постоянного внимания. Стрельцы чем-то на них похожи. Астрологи говорят, что такой союз, безусловно, будет полон страсти, но возникнут большие проблемы: измен практически не избежать. Стрельцы не смогут дать Львам те отношение, которых им хочется.

Близнецы и Весы

Эти знаки имеют много общего. Весам нравится легкость, с которой Близнецы принимают решения. Но Близнецам чужда глубокая привязанность, а Весы хотят надежности и стабильности. В какой-то момент Весы просто могут не вынести легкомыслия Близнецов.

Овен и Телец

Овен и Телец – два знака, которые притягивают друг друга с невероятной силой. Поначалу их связывает страсть, но со временем Телец начинает понимать, что Овен просто не может быть верным. Телец также может изменить своему партнеру – просто чтобы отомстить.

Рак и Козерог

Трогательный и романтичный Рак мог бы стать идеальным партнером для Козерога, но… Раку могут быстро надоесть отношения с таким великим прагматиком. Разные интересы и уровень эмоций разрушат союз.

Водолей и Дева

Водолей и Дева на первый взгляд похожи, но если в начале отношений они постараются избегать жарких дискуссий, то со временем характер возьмет верх и оба поймут, что скрывать проблемы и недовольство уже не получится. Проблемы в отношениях приведут к тому, что оба начнут искать партнера, с которым будет "проще".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы