Им не суждено быть вместе! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены

Астрологи утверждают, что есть пять союзов знаков зодиака, которые более несовместимы, чем другие. У них практически нет шансов построить гармоничные отношения. Вот о ком идет речь!

Лев и Стрелец

Львы часто эгоистичны и жаждут постоянного внимания. Стрельцы чем-то на них похожи. Астрологи говорят, что такой союз, безусловно, будет полон страсти, но возникнут большие проблемы: измен практически не избежать. Стрельцы не смогут дать Львам те отношение, которых им хочется.

Близнецы и Весы

Эти знаки имеют много общего. Весам нравится легкость, с которой Близнецы принимают решения. Но Близнецам чужда глубокая привязанность, а Весы хотят надежности и стабильности. В какой-то момент Весы просто могут не вынести легкомыслия Близнецов.

Овен и Телец

Овен и Телец – два знака, которые притягивают друг друга с невероятной силой. Поначалу их связывает страсть, но со временем Телец начинает понимать, что Овен просто не может быть верным. Телец также может изменить своему партнеру – просто чтобы отомстить.

Рак и Козерог

Трогательный и романтичный Рак мог бы стать идеальным партнером для Козерога, но… Раку могут быстро надоесть отношения с таким великим прагматиком. Разные интересы и уровень эмоций разрушат союз.

Водолей и Дева

Водолей и Дева на первый взгляд похожи, но если в начале отношений они постараются избегать жарких дискуссий, то со временем характер возьмет верх и оба поймут, что скрывать проблемы и недовольство уже не получится. Проблемы в отношениях приведут к тому, что оба начнут искать партнера, с которым будет "проще".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.