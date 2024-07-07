Июль будет трудным для четырех знаков зодиака: их ждут проблемы в отношениях

Июль 2024 года окажется непростым периодом для четырех уроженцев зодиакального круга – проблемы в отношениях со второй половинкой могут перейти черту. По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Весы, Скорпионы и Козероги!

Телец

Тельцов в июле ждет неприятный сюрприз. Уроженцы знака узнают о тайнах своего партнера, что крайне негативно скажется на отношениях. Эта информация может дестабилизировать союз, что приведет к ощущению предательства и отсутствию желания продолжать отношения.

Весы

Весы, несмотря на успехи на работе, также могут переживать кризис в личной жизни. Однако благодаря самообладанию и умению держать нервы под контролем они, вероятно, смогут пережить это трудное время и выйти из кризиса более сильными, чем раньше.

Скорпион

Над отношениями Скорпионов также сгущаются темные тучи. Люди, рожденные под этим знаком, могут желать свободы и агрессивно реагировать на любые негативные комментарии. Напряжение в отношениях может быть настолько велико, что обе стороны начнут задумываться о расставании.

Козерог

Козерогам, которые обычно сосредоточены на профессиональных вопросах, придется доказывать искренность своих чувств. Без этого они могут потерять расположение партнера и остаться в одиночестве.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.