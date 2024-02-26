Как гром среди ясного неба: любовь захлестнет этой весной три знака зодиака

С 18 февраля 2024 года Солнце находится в знаке Рыб – считается, что начался сезон зарождающейся любви. Пик придется на 11 марта – эта дата может стать особенной для многих. Это идеальное время для организации первых свиданий, построения планов на отношения и совершения грандиозных романтических жестов. Звезды сулят, что свою любовь найдут Раки, Скорпионы и Рыбы.

Рак

Мудрость "Чтобы любить других, надо любить себя" найдет отражение в реальности. Рак начнет обращать внимание на то, чего раньше не видел, – взглянет на мир новыми глазами. Уроженцы знака примут реальность таковой, как она есть, – и это поможет им найти своего человека. Тот, кому они отдадут сердце, уже находится в их окружении.

Скорпион

Скорпион в настоящее время считает, что он не готов к настоящей любви. И это ошибка! В жизни уроженцев знака скоро произойдет много событий – их ждет что-то совершенно особенное. И даже если они не дадут любви шанса, дружба с этим человеком внесет в жизнь много тепла. Объятия близкого друга в нужный момент также могут исцелить раненое сердце.

Рыбы

Весной Рыбы тоже влюбятся. Романтические мечты быстро станут реальностью! Благодаря романтической атмосфере, витающей в воздухе, им не придется бояться того, что принесут горячие чувства. Любите, и вскоре любовь вернется к вам с удвоенной силой. Вполне вероятно, что в этом году уроженцы знака сыграют свадьбу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.