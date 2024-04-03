Как группа крови влияет на успешность отношений: это может удивить!

Многие мечтают обрести счастье в личной жизни – и на успешность таких шагов влияет не только знак зодиака, но и группа крови. В астрологии различают четыре типа знаков в зависимости от стихии: вода, огонь, земля и воздух.

Водные знаки совместимы друг с другом или с земными знаками. В свою очередь огненные знаки лучше уживаются со знаками воздуха.

Группа крови также может влиять на совместимость пар. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что люди с одинаковой группой крови с большей вероятностью образуют хорошую пару.

В ходе исследования ученые проанализировали ряд данных, таких как этническая принадлежность, социальная группа, IQ, рост, вес и даже тип работы. Было замечено, что из миллиона обследованных чаще всего пары образовывались между людьми одной группы крови. Эта тенденция особенно заметна среди людей с первой группой крови.

Гипотеза заключается в том, что люди с одной и той же группой крови могут иметь схожие характеристики, что облегчит им общение. Но пока эти гипотезы не получили более широкого научного подтверждения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.