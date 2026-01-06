Как вкусно приготовить цветную капусту: никто не догадается
Серьезно: если не сказать – никто не догадается, что это цветная капуста. Хрустящая снаружи, сочная внутри и в сладко-остром соусе.
Ингредиенты:
• Цветная капуста (соцветие) – 300 г
• Мука – 3 ст. л.
• Паприка – 1 ч. л.
• Соль, перец - по вкусу
• Вода – 100 мл
• Сухари панко — для панировки
• Масло — для сбрызгивания
Для подачи:
• Свежая зелень
• Кунжут
Соус:
• Сливочное масло (растопленное) – 30 г
• Сладкий соус чили – 2 ст. л.
• Соус шрирача – 1–2 ч. л. (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия.
2. В отдельной миске смешайте муку, воду, паприку, соль и перец.
3. Добавьте капусту, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был в кляре.
4. Обваляйте каждый кусочек в сухарях панко.
5. Выложите в корзину аэрогриля, сбрызните маслом.
6. Запекайте при 200°C около 20 минут, перемешивая 2 раза во время приготовления.
7. Смешайте растопленное масло, сладкий чили и шрирач.
8. Готовую капусту выложите на соус. Подавайте с зеленью и кунжутом.