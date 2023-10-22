Какая диета подойдет вам по знаку зодиака? Необычный гороскоп

Как составить идеально сбалансированное меню? Астрологи утверждают, что нужно учитывать образ жизни каждого знака зодиака. Овнам следует выбрать низкоуглеводную диету, Ракам – веганское меню, а Стрельцам – средиземноморское. Читайте детальнее!

Овен

Овен – вулкан энергии. Он ведет активный образ жизни, поэтому для поддержания хорошей формы ему необходима сбалансированная диета и регулярное питание. К сожалению, иногда он ест нездоровые закуски. Овну следует включать в ежедневное меню много белков и жиров и полностью избегать углеводов. Рекомендуется принимать добавки, в основном магний и витамин D.

Телец

Телец, как и греческий Дионис, любит без меры пировать, есть и пить вино. Как результат – проблемы с поддержанием правильного ИМТ. Диета Тельца должна быть основана на исключении углеводов, т.е. таких продуктов, как хлеб, макароны, пирожные, сахар, а также включении меню с низким содержанием жиров, что приведет к снижению веса.

Близнецы

Близнецам, как одному из представителей воздушной стихии, следует немного спуститься на землю и позаботиться о правильном питании. Идеальная диета для уроженцев знака должна быть безглютеновой. Исключение пшеницы, ржи, овса и замена их рисом, картофелем, сорго, кукурузой и тапиокой окажет положительное влияние на пищеварительную систему.

Рак

Рак уделяет много внимания заботе о своем питании. Он склонен к ипохондрии и страстно любит готовить. Недаром ему приписывают повышенную чувствительность, причем это касается в равной степени сферы эмоций и физического самочувствия. Ему следует придерживаться легкоусвояемой, преимущественно веганской диеты и избегать молочных продуктов, которые негативно влияют на пищеварительную систему.

Лев

Лев – один из самых сильных знаков во всем гороскопе. Сильная личность идет рука об руку с хорошим здоровьем, но, к сожалению, напряженный образ жизни, который он ведет, отрицательно влияет на рациональное питание. Лев не соблюдает определенное время приема пищи и часто тяготеет к нездоровым перекусам. Рекомендуется кетогенная диета, предполагающая полное исключение углеводов и замену их продуктами с высоким содержанием жиров.

Дева

Дева должна контролировать каждую сферу жизни, включая здоровый образ жизни. Блюда, приготовленные по проверенным рецептам, как правило, имеют соответствующую калорийность и хорошо сбалансированы. Однако, учитывая, что Дева ведет малоподвижный образ жизни, ей следует перейти на вегетарианскую диету.

Весы

Весы, как и Близнецы и Водолеи, находятся под влиянием стихии воздуха, а это означает плотный график и отсутствие времени на рациональное питание. В меню Весов должна преобладать радужная диета, состоящая из овощей и фруктов. Что это значит? Каждому дню недели присвоен свой цвет: желтый понедельник, красный вторник, синяя среда, зеленый четверг, оранжевая пятница, фиолетовая суббота и розовое воскресенье.

Скорпион

Скорпион — индивидуалист, не поддающийся тенденциям, в том числе и в вопросах здорового питания. Питается нерегулярно, меню построено преимущественно на полуфабрикатах или готовых блюдах фаст-фуда, что имеет неприятные последствия в виде проблем с желудком и нарушений веса. Учитывая его характер, ему следует использовать продукты, активирующие гормон счастья.

Стрелец

Отсутствие умеренности – один из главных грехов Стрельца. Он отказывается от сладостей, жареного мяса и алкоголя, и врачи бьют тревогу. Если он вовремя не изменит свои привычки, то может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Рекомендуется средиземноморская диета, употребление продуктов местного производства и ограничение красного мяса . Рыба, морепродукты и меню, богатое овощами, должны способствовать правильному обмену веществ.

Козерог

Рационалист, ближе к земле, чем к небу. К сожалению, его традиционный подход к питанию не способствует здоровью. Козерогу следует выбрать диету MIND. Рекомендуется людям, которые много времени посвящают работе и живут под большим давлением. Такой способ питания требует немало усилий и идеально вписывается в поведение Козерога.

Водолей

Водолей особенно подвержен анемии. Неудивительно, ведь он относится к еде как к неизбежному злу. Введение полужидких блюд – коктейлей, смузи, супов-купажей может помочь изменить вредные привычки. Легкая диета, богатая зерновыми продуктами и овощами, содержащая витамины А, В и С, укрепляющая иммунитет организма – лучший выбор.

Рыбы

Рыбы часто страдают от компульсий и используют пищу, чтобы регулировать свои эмоции. Таким образом они борются с негативными чувствами, вознаграждают себя, а затем испытывают угрызения совести. Они склонны к расстройствам пищевого поведения, поэтому для них важно регулярное питание. Постарайтесь придерживаться плана пятиразового питания и избегайте перекусов продуктами, содержащими простые сахара, и фаст-фудом.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.