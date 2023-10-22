Українська
Астрология и гороскопы

Какая диета подойдет вам по знаку зодиака? Необычный гороскоп

Анастасия Крыщук

Какая диета подойдет вам по знаку зодиака? Необычный гороскоп

Как составить идеально сбалансированное меню? Астрологи утверждают, что нужно учитывать образ жизни каждого знака зодиака. Овнам следует выбрать низкоуглеводную диету, Ракам – веганское меню, а Стрельцам – средиземноморское. Читайте детальнее!

Овен

Овен – вулкан энергии. Он ведет активный образ жизни, поэтому для поддержания хорошей формы ему необходима сбалансированная диета и регулярное питание. К сожалению, иногда он ест нездоровые закуски. Овну следует включать в ежедневное меню много белков и жиров и полностью избегать углеводов. Рекомендуется принимать добавки, в основном магний и витамин D.

Телец

Телец, как и греческий Дионис, любит без меры пировать, есть и пить вино. Как результат – проблемы с поддержанием правильного ИМТ. Диета Тельца должна быть основана на исключении углеводов, т.е. таких продуктов, как хлеб, макароны, пирожные, сахар, а также включении меню с низким содержанием жиров, что приведет к снижению веса.

Близнецы

Близнецам, как одному из представителей воздушной стихии, следует немного спуститься на землю и позаботиться о правильном питании. Идеальная диета для уроженцев знака должна быть безглютеновой. Исключение пшеницы, ржи, овса и замена их рисом, картофелем, сорго, кукурузой и тапиокой окажет положительное влияние на пищеварительную систему.

Рак

Рак уделяет много внимания заботе о своем питании. Он склонен к ипохондрии и страстно любит готовить. Недаром ему приписывают повышенную чувствительность, причем это касается в равной степени сферы эмоций и физического самочувствия. Ему следует придерживаться легкоусвояемой, преимущественно веганской диеты и избегать молочных продуктов, которые негативно влияют на пищеварительную систему.

Лев

Лев – один из самых сильных знаков во всем гороскопе. Сильная личность идет рука об руку с хорошим здоровьем, но, к сожалению, напряженный образ жизни, который он ведет, отрицательно влияет на рациональное питание. Лев не соблюдает определенное время приема пищи и часто тяготеет к нездоровым перекусам. Рекомендуется кетогенная диета, предполагающая полное исключение углеводов и замену их продуктами с высоким содержанием жиров.

Дева

Дева должна контролировать каждую сферу жизни, включая здоровый образ жизни. Блюда, приготовленные по проверенным рецептам, как правило, имеют соответствующую калорийность и хорошо сбалансированы. Однако, учитывая, что Дева ведет малоподвижный образ жизни, ей следует перейти на вегетарианскую диету.

Весы

Весы, как и Близнецы и Водолеи, находятся под влиянием стихии воздуха, а это означает плотный график и отсутствие времени на рациональное питание. В меню Весов должна преобладать радужная диета, состоящая из овощей и фруктов. Что это значит? Каждому дню недели присвоен свой цвет: желтый понедельник, красный вторник, синяя среда, зеленый четверг, оранжевая пятница, фиолетовая суббота и розовое воскресенье.

Скорпион

Скорпион — индивидуалист, не поддающийся тенденциям, в том числе и в вопросах здорового питания. Питается нерегулярно, меню построено преимущественно на полуфабрикатах или готовых блюдах фаст-фуда, что имеет неприятные последствия в виде проблем с желудком и нарушений веса. Учитывая его характер, ему следует использовать продукты, активирующие гормон счастья.

Стрелец

Отсутствие умеренности – один из главных грехов Стрельца. Он отказывается от сладостей, жареного мяса и алкоголя, и врачи бьют тревогу. Если он вовремя не изменит свои привычки, то может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Рекомендуется средиземноморская диета, употребление продуктов местного производства и ограничение красного мяса . Рыба, морепродукты и меню, богатое овощами, должны способствовать правильному обмену веществ.

Козерог

Рационалист, ближе к земле, чем к небу. К сожалению, его традиционный подход к питанию не способствует здоровью. Козерогу следует выбрать диету MIND. Рекомендуется людям, которые много времени посвящают работе и живут под большим давлением. Такой способ питания требует немало усилий и идеально вписывается в поведение Козерога.

Водолей

Водолей особенно подвержен анемии. Неудивительно, ведь он относится к еде как к неизбежному злу. Введение полужидких блюд – коктейлей, смузи, супов-купажей может помочь изменить вредные привычки. Легкая диета, богатая зерновыми продуктами и овощами, содержащая витамины А, В и С, укрепляющая иммунитет организма – лучший выбор.

Рыбы

Рыбы часто страдают от компульсий и используют пищу, чтобы регулировать свои эмоции. Таким образом они борются с негативными чувствами, вознаграждают себя, а затем испытывают угрызения совести. Они склонны к расстройствам пищевого поведения, поэтому для них важно регулярное питание. Постарайтесь придерживаться плана пятиразового питания и избегайте перекусов продуктами, содержащими простые сахара, и фаст-фудом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы