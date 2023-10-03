Какая порода кошек больше всего подходит вашему знаку зодиака? Гороскоп

Кошки по своей природе независимые животные, и это связано с их первобытным охотничьим инстинктом. Однако породы различаются по коммуникабельности, активности и т. д. По словам астрологов, при выборе домашнего любимца стоит учитывать и свой знак зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Мейн-кун – крупная энергичная кошка с впечатляющей внешностью и добрым сердцем. Это животное идеально подходит по характеру Овну. Мейн-кун уверен в себе и умен – он станет отличным компаньоном для людей этого знака зодиака.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Персидская кошка – порода, излучающая грацию. Она хорошо подойдет Тельцу, который ценит чувство безопасности и стабильности.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сиамская кошка – умное животное. Благодаря своей энергичности и коммуникабельности она станет идеальным компаньоном для Близнецов, которые славятся своим общительным характером.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рэгдолл — нежная кошка, которая любит обниматься. Это означает, что она хорошо соответствует чуткой натуре Рака. Кошки этой породы преданы и очень привязаны к своему хозяину. Их спокойный нрав будет гармонировать с характером уроженца знака.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сфинкс – кошка с характерной внешностью и уверенным взглядом. Она излучает царственную уверенность в себе, которая характеризует Льва. Это кот, который, как правитель, любит быть в центре внимания. Сфинксы — довольно активные кошки, которые ждут взаимодействия со своими хозяевами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Британская короткошерстная кошка имеет репутацию спокойного животного. Она ценит стабильность, что хорошо сочетаться с личностными качествами Девы, которые практичны, организованы и любят поддерживать порядок.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Абиссинская кошка — энергичное и общительное животное, идеально подходящее Весам. Считается кошкой, обладающей прекрасной способностью к установлению контактов (в том числе и с другими животными) и не чурающейся игр. Это будет хорошо соответствовать чертам характера этого знака зодиака. Абиссинским кошкам нужен активный компаньон, который будет уделять им много внимания.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Персидская кошка идеально подойдет людям, рожденным под знаком Скорпиона, которым свойственна загадочность и тонкость. Скорпионы по своей природе могут быть довольно недоверчивыми, поэтому им подойдет животное, который ценит дистанцию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

И норвежские лесные кошки, и Стрельцы – энергичные личности, ценящие активность. Веселье и движение – это обязательно сблизит их. Кошки этой породы, как и люди, рожденные под знаком Стрельца, любопытны к миру. Еще одна общая черта преданность и привязанность. Женщины-Стрельцы точно оценят такого домашнего любица.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Шотландская вислоухая кошка с ее спокойствием и серьезностью станет отличным выбором для Козерога. Эти кошки спокойны и готовы проводить время среди людей. Это делает их хорошим компаньоном для Козерогов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ориентальная короткошерстная кошка ценит независимость. Это особенность, которая также характеризует людей, рожденных под знаком Водолея. И ориентальные короткошерстные кошки, и Водолеи проявляют много энергии и активности. Это означает, что они должны хорошо ладить.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Порода рэгдолл, о которой мы писали для Раков, должна понравиться и Рыбам. Эта кошка известна своим спокойным и нежным характером, также она ищет близости со своим хозяином. Это хорошо соответствует чувствительности Рыб, которые также стремятся к близости.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.