Какое событие детства повлияло на вашу жизнь? Выберите рисунок – и узнайте правду

Опыт, накопленный в детстве, не только формирует наши воспоминания, но, прежде всего, влияет на то, какими людьми мы становимся во взрослой жизни. Если вы хотите узнать прямо сейчас, какие события могли повлиять на вашу личность, пройдите тест ниже. Стоит просто указать один рисунок, который первым привлек внимание.

Рисунок 1

Если этот рисунок привлек ваше внимание, это может означать, что вы переживаете травму, связанную с унижением. Возможно, когда вы были ребенком, кто-то смеялся над вами или критиковал вас в присутствии других так, что это оставило на вас след. В результате вы, возможно, превратились в человека, который ищет одобрения других. Вот почему вы делаете что-то не для себя, а для того, чтобы произвести впечатление или порадовать других Вам следует начать думать о себе, своих потребностях и мечтах.

Рисунок 2

Если вам попался на глаза этот рисунок, значит, вы чувствовали себя отвергнутыми родителями и недостойными их любви. Вероятно, вы страдаете от низкой самооценки. У вас могут возникнуть проблемы с доверием и построением здоровых отношений. Помните, что ваше счастье в основном зависит от вас, а не от одобрения окружающих.

Рисунок 3

Если вы выбрали этот рисунок, возможно, вы один из тех людей, которые в детстве росли без родителей из-за их физического отсутствия или эмоциональной замкнутости. Возможно, больше всего вы боитесь одиночества, которое толкает вас на вступление в отношения, которые вам не выгодны. Пришло время понять, что в вашей жизни появляются и исчезают определенные люди, и вы не всегда можете на это повлиять.

Рисунок 4

Если вы выбрали этот рисунок, возможно, ваши родители много лет назад подорвали ваше доверие к ним. В результате у вас возникают проблемы с эмоциональной замкнутостью. Вы часто замыкаетесь в себе и никому не рассказываете о своих проблемах. Пришло время начать говорить с близкими о своих эмоциях и чувствах, чтобы вырваться из своей скорлупы.

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