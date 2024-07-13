Какой десерт предпочитают разные знаки зодиака: гороскоп

Дата рождения оказывает большое влияние не только на судьбу человека, но и его предпочтения в еде. Астрологи раскрыли, какой десерт лучше всего подойдет разным знакам зодиака. Читайте детальнее!

Овен

Решительные Овны действуют импульсивно и потакают своим сиюминутным желаниям. Уроженцы знака интуитивно прислушиваются к своему телу и предпочитают десерт, который отвечает всем основным потребностям. Их желания ненасытны, поэтому Овны могут съесть шоколадный торт даже перед сном.

Телец

Тельцы выбирают лучшее из лучшего, а есть ли что-нибудь вкуснее пахлавы? Они хотят, чтобы десерт выглядел красив. Различные текстуры и вкусы удовлетворяют все пять чувств человека, и это именно то, что нравится Тельцам.

Близнецы

Близнецы любознательны и способны работать в режиме многозадачности. Они любят мороженое и готовы съесть его даже в небольшом кафе на обочине улицы. Близнецам нравится иметь возможность пробовать разные вкусы одновременно.

Рак

Раки склонны относиться к каждому приему пищи как к сентиментальному опыту. Им нравится, когда вкус может перенести в лучшие дни, поэтому у них уже течет слюна при мысли о клубничном торте-, покрытом сахарной пудрой (а может быть, даже фруктовым сиропом). Всего один кусочек этого торта напоминает им о долгих летних днях.

Лев

Львы любят дни рождения, потому что на таких праздниках непременно есть торт. Классический торт одновременно красочный и выразительный – именно то, что любят уроженцы знака. Уже один кусок торта напоминает Львам о свечах и приходе друзей с подарками.

Дева

Дева знает, что все вкусное сделано просто и без особых усилий. Банановый пудинг – один из самых простых в приготовлении десертов, и, несомненно, очень вкусный. Девы могут не только приготовить банановый пудинг в последнюю минуту к вечеринке, но и удивить им любимого человека в конце дня.

Весы

Весы хотят, чтобы десерт заигрывал с их вкусовыми рецепторами. Легкий и воздушный тирамису с посыпанным слоем мелко натертого шоколада тает во рту. Чашка кофе эспрессо с тирамису – вот что заставляет Весов наслаждаться вкусом этого превосходного десерта.

Скорпион

Скорпион предпочитает крем-брюле, зная, что даже самый плохой кондитер не сможет его испортить. Если все сделано правильно, крем-брюле может стать восхитительным приключением, которое заставит уроженцев знака изменить свое мнение о десертах.

Стрелец

Стрельцам нравится тыквенный пирог, который напоминает о детстве и уютных вечерах в кругу близких. Уроженцы знака наслаждаются каждым кусочком такого пирога, ценя добавленный свеженатертый мускатный орех.

Козерог

Морковный торт – классический десерт, который никогда не устареет. Козероги предпочитают рецепты, которые выдержали испытание временем и которыми пользовались многие поколения, поэтому это лучший десерт для них.

Водолей

Водолей – самый эксцентричный и независимый знак зодиака из всех. Это одна из причин, почему он идет против традиционного выбора десерта и выбирает что-то необычное. Колотый лед не только великолепен своими яркими цветами, но также является творческим и инновационным способом использования льда в десерте.

Рыбы

Вкус лимонов способен поднять настроение Рыбам. С каждым кусочком хрустящего сливочного пирога с лимонным безе кажется, что солнце светит немного ярче. Кроме того, этот сладкий и воздушный пирог с "твердыми верхушками белых облаков" обладает самым необычным вкусом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.