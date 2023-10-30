Какой цвет маникюра подойдет вам по знаку зодиака? Вы будете удивлены!

Знак зодиака гармонирует с нашим характером и влияет на то, какие цвета мы предпочитаем. По словам астрологов, женщинам стоит подбирать оттенок маникюра с учетом своей даты рождения.

Это позволит не только лучше подчеркнуть индивидуальность, но и привлечь в жизнь удачу. Читайте детальнее!

Люди, рожденные под знаком Овна, чрезвычайно энергичны и не боятся смелых жизненных решений. Поэтому лучшим цветом ногтей будет красный, оранжевый или желтый.

Тельцы ценят роскошь и красоту. Лучше всего им подойдут коричневые и зеленые оттенки

Близнецы любят творчество, пастельные ногти для них – лучший вариант.

Раки ценят нежность и тонкость. Им следует выбрать синий, бирюзовый или серебристый оттенок лака.

Львам, которые любят быть в центре внимания, лучше всего подойдут насыщенные цвета – золотой, фиолетовый, красный.

Девы предпочитают натуральные цвета – им подойдет бежевый и нежные оттенки зеленого.

Весы больше всего любят баланс. Идеальные цвета ногтей для женщин этого знака зодиака – розовый и фиолетовый.

Скорпионы очень чувствительные. Цвета, которые им идеально подойдут, – бордовый и темно-фиолетовый.

Женщины-Стрельцы полны энергии. Они предпочитают оранжевый и желтый цвета.

Козероги ценят серьезность и амбициозность. Лучше всего им подойдут темно-синие или черные цвета

Водолеи эксцентричны. Им стоит поэкспериментировать с бирюзой или серебром.

Рыбы обладают невероятной интуицией. Они предпочитают нежные и пастельные цвета, такие как розовый, фиолетовый или синий.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.