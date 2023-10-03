Какую гору на картинке вы хотели бы покорить? Это раскроет вашу внутреннюю силу
На картинке есть четыре горы на выбор. Подумайте, какую из них вы бы хотели покорить? Это раскроет вашу скрытую внутреннюю силу, которую стоит использовать.
Гора №1
Вы человек, умеющий идти на компромиссы и реально оценивать ситуацию. Очень часто вы вините себя за отсутствие желания бороться, за неспособность достичь собственных целей. Но вопреки видимости, в этом ваша сила. Вы идете в ногу со временем, терпеливы и можете отпустить ситуацию – то, что должно произойти, все равно произойдет.
Гора №2
У вас жесткий характер, и вы любите вызовы. Вас воспринимают как холодного и отстраненного человека. И все же в глубине души вы очень чуткий человек, но тщательно это скрываете. Это сочувствие – ваша внутренняя сила, благодаря которой, даже когда вы за что-то боретесь, вы никому не причиняете вреда.
Гора №3
Вы смелый человек, который не терпит фальши и лжи. Вы не находитесь в токсичных отношениях, вам не нравятся неискренность. Ваша внутренняя сила – это способность наслаждаться своей же компанией. Благодаря этому вы не осуждаете других.
Гора №4
Вы боитесь больших испытаний и не хотите быть героем. Вы предпочитаете спокойную жизнь с ноткой романтики. Вы предпочитаете хорошую книгу приключениям в реальной жизни, не хотите рисковать. Ваша внутренняя сила – это любовь к миру. Благодаря этому вы не чувствуете себя неполноценным из-за своих слабостей.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.