Кебаб из лаваша: получилось очень вкусно и сочно
К рецепту:
Тортильи 30 см – 7 шт
Фарш говяжий – 750 г
Лук – 3 шт
Перец капиа – 1,5 шт
Перец чили – каждый по 0,5 шт
Чеснок – 4 зубчика
Петрушка и кинза – 100 г
Соль, перец
Паприка копченая
Чеснок сухой
Смесь специй мексиканская
Мускатный орех
Кумин
Карри
Масло
Для "соуса":
Масло – 200 г
Мед – 70 г
Перец чили – 0,5 шт
Мускатный орех
Смесь специй мексиканская
Соль, перец
Лимон – 1/2
Я готовил руками: все мелко-мелко порезал, смешал ингредиенты фарша, добавил специи, еще раз хорошо порубил ножами, а потом "выбил" фарш. Благодаря этому все ингредиенты смешиваются и он держит воду.
Для более простого приготовления дома можно все измельчить в "кутере" или пропустить через мясорубку с большой решеткой.
Тортильи складываю вместе и срезаю края, чтобы сделать квадратную форму.
Фарш делю на 6 частей, каждую распределяю на тортилью, складываю в прямоугольник. Затем режу вдоль на 4 части. Удобнее всего сразу нанизать на 4 шампура и так сформировать "кебаб".
Отдельно готовлю пряное масло: смешиваю мягкое масло со специями, медом, лимоном, его цедрой, солью и измельченным острым перцем. Это получается невероятно вкусно!
На небольшом огне жарю "кебаб", смазав немного маслом, а потом когда уже почти готово начинаю смазывать пряным маслом.
Готовится быстро, получается очень сочно и вкусно! Можно готовить дома в аэрогриле или духовке. Главное – не пересушить, пусть будет сочно!