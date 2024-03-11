Конфликтов не избежать: названы худшие свекрови по знаку зодиака

Дата рождения человека оказывает большое влияние на его характер и построение взаимоотношений с другими. По словам астрологов, худшими свекровями по знаку зодиака можно смело назвать Дев, Раков, Львов и Рыб. Вот в чем причина!

Дева

И дети, и другие члены семьи знают, насколько сильным конкурентом может быть идеальная Дева. Она требует самых высоких стандартов не только от себя, но и от своих близких. Этот критический взгляд может сопровождать невестку на каждом шагу.

Рак

У Раков две стороны – либо чрезвычайно чувствительная и заботливая, либо, если знак принимает неблагоприятный вариант, сверхопекающая и собственническая. Свекровям-Ракам может быть очень трудно позволить своим детям покинуть гнездо. Они должны научиться проявлять нежность, не запирая взрослого ребенка в золотую клетку.

Лев

Хотя женщины-Львы обычно превосходны как матери, у них могут возникнуть большие проблемы с контактами с партнерами детей. Их ухоженные и избалованные дети всегда "заслуживают кого-то получше".

Рыбы

Вы не сможете обмануть Рыб – даже не пытайтесь. Обычно наделенная большой интуицией, свекровь раскусит даже самую маленькую ложь, а попытки выслужиться перед семьей ничего не дадут. Хотите ли вы жить с ней в мире ? Будьте честны и проявите доброе сердце – это водный знак, который превыше всего ценит эмоциональную близость и открытость.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.